Todo el mundo tiene WhatsApp, pero casi no todos usan sus funciones más útiles

La mayoría de usuarios utiliza WhatsApp para lo mismo: enviar mensajes, fotos, notas de voz y algún que otro sticker. Pero lo cierto es que la app esconde un buen puñado de herramientas que están ahí, esperando a ser descubiertas. El problema es que muchas personas desconocen estas funciones útiles de WhatsApp, o no saben cómo sacarles partido en el día a día.

Y es una pena, porque algunas de estas opciones permiten ahorrar tiempo, organizar mejor las conversaciones o incluso aumentar la seguridad de nuestra cuenta. En un momento en el que usamos esta aplicación a todas horas, conocer sus posibilidades puede marcar la diferencia.

Fijar y archivar chats

Una de las funciones más sencillas y prácticas es la de fijar chats en la parte superior. Si tienes conversaciones recurrentes, con tu pareja, un grupo de trabajo o un familiar, puedes anclarlas para que no se pierdan entre cientos de mensajes. Solo hay que mantener pulsado el chat y tocar el icono de pin.

Lo mismo sucede con el archivo de conversaciones. Puedes ocultar chats que no usas pero que tampoco quieres borrar. Y si activas la opción “mantener archivados”, esos chats no volverán a aparecer aunque recibas mensajes nuevos. Perfecto para no ver el grupo del colegio durante las vacaciones.

Usar WhatsApp como bloc de notas personal

Una de las funciones más prácticas, y también de las más desaprovechadas, es la posibilidad de enviarte mensajes a ti mismo. Desde hace un tiempo, WhatsApp permite escribirte directamente sin necesidad de crear un grupo o añadir a nadie más. Solo tienes que buscar tu nombre en la app y abrir el chat contigo mismo.

Este espacio funciona como un bloc de notas digital dentro de WhatsApp. Puedes guardar recordatorios, enlaces, documentos, fotos o cualquier cosa que quieras tener a mano más adelante. Al estar sincronizado en todos tus dispositivos, es también una forma muy útil de pasar información rápidamente del móvil al ordenador o viceversa.

Buscar mensajes antiguos sin volverse loco

¿Te ha pasado alguna vez que recuerdas una frase o un dato concreto que te mandaron… pero no recuerdas en qué conversación? WhatsApp tiene un buscador muy potente que permite encontrar palabras clave dentro de todos los chats, sin tener que entrar uno por uno.

Además, puedes filtrar por tipo de contenido: enlaces, fotos, vídeos, documentos o mensajes no leídos. Una forma rápida de recuperar esa receta que te pasaron hace dos meses, o el enlace de una reserva de hotel.

Silenciar grupos sin salir de ellos

Todos estamos en grupos que nos saturan de mensajes pero de los que no podemos o no queremos salir. En estos casos, silenciarlos es una opción liberadora. Desde hace tiempo, WhatsApp permite silenciar notificaciones. Así, puedes entrar solo cuando tú quieras, sin sentirte invadido constantemente.

También puedes desactivar las notificaciones visuales y las burbujas, para que no aparezcan en pantalla ni vibren al recibir un mensaje nuevo.

Mensajes temporales y aumentar la privacidad

Otra de las funciones útiles de WhatsApp menos conocidas es la de los mensajes temporales. Puedes activarlos para que los mensajes de un chat desaparezcan automáticamente tras 24 horas, 7 días o 90 días. Es una buena forma de limpiar conversaciones sin esfuerzo y mantener cierta privacidad.

También puedes activar el bloqueo con huella o Face ID, configurar la verificación en dos pasos y ocultar tu última hora de conexión a contactos específicos.

Editar y eliminar mensajes enviados

WhatsApp permite editar mensajes ya enviados. Si te has equivocado, puedes mantener pulsado el mensaje y corregirlo durante los 15 minutos siguientes. También puedes eliminar mensajes para todos los participantes si lo haces antes de que pase una hora. Es una forma práctica de evitar malentendidos o corregir errores sin tener que enviar múltiples aclaraciones.

No se trata de usar más, sino de usar mejor

WhatsApp se ha convertido en una herramienta de comunicación universal, pero eso no significa que la estemos aprovechando bien. Muchas personas desconocen que existen estas funciones útiles de WhatsApp, que pueden ayudarnos a mantener el orden, mejorar la seguridad o simplemente ganar comodidad en el uso diario.