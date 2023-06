Cómo editar un mensaje de WhatsApp

Por fin se hizo realidad lo que habíamos anunciado en su momento. WhatsApp, la app de mensajería más usada del mundo ya permite editar mensajes. Sí, si te equivocas en una palabra o el corrector te juega una mala pasada, ya no es necesario que escribas un mensaje nuevo, o que borres el que contiene el error. En este artículo te contamos cómo puedes editar un mensaje de WhatsApp.

Editar un mensaje de WhatsApp

Arreglar un mensaje de WhatsApp que has enviado con una errata, falta ortográfica o bien, matizar un contenido, es muy sencillo. WhatsApp ya ha habilitado la función, dispones de 15 minutos para poder hacerlo. Pasado ese tiempo, la edición del mensaje no será posible en ningún caso.

En cuanto te des cuenta de que hay un mensaje que deseas editar, debes hacer una pulsación prolongada sobre el. De esta manera se abre un menú emergente. En él vas a encontrar opciones diversas, pero una de ellas es la de «Editar». Pulsa sobre ella.

Una vez que has pulsado, verás el mensaje que has escrito y comprobarás cómo el cursor parpadea.

Ya sabes lo que toca, corregir el error y escribir lo que realmente querías. Una vez que lo hayas hecho, pulsa sobre el símbolo del tick de color azul o bien, pulsa Intro.

Y lo tienes hecho, el mensaje se mostrará en el chat con la corrección hecha y con la apostilla «Editado» en el propio globo del mensaje.

Y así de sencillo es poder editar un mensaje que has escrito en WhatsApp. Recuerda que dispones de 15 minutos, un periodo de gracia que la app te otorga para poder hacer las correcciones que desees.

Todavía no es entiende qué es lo que ha llevado a la app más descargada de la historia de tardar tanto tiempo en implementar un función básica y que ayuda a que nuestros contenido sean más limpios. Corregir un error es algo que siempre debiera haber estado ahí. No nos cansamos de hacer la comparación con la app Telegram, que la implementó hace ya bastantes años. WhatsApp siempre ha ido a remolque de Telegram en todas estas funciones, que aunque se vendan como novedosa no lo son.

En todo caso, ya sabes cómo editar un mensaje en WhatsApp, un proceso que requiere de unos pocos segundo y que proporciona la ventaja de escribir correctamente. ¿Has errado a la hora de escribir ahí, hay o ay en un mensaje? WhatsApp ya te deja enmendar tus errores de escritura o las malas pasadas del corrector.