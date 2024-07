Cómo silenciar un grupo de WhatsApp y evitar distracciones

Las notificaciones constantes pueden convertirse en una molestia importante, especialmente en grupos de WhatsApp con muchos miembros. Estas interrupciones pueden afectar nuestra concentración y productividad. Silenciar un grupo de WhatsApp es una excelente opción para evitar estas molestias, ya que nos permite seguir siendo parte del grupo sin recibir notificaciones constantes. Además, es un proceso discreto que no notifica al resto de los usuarios del grupo. Por todo esto, silenciar un grupo de WhatsApp es una magnífica solución cuando se ha generado una conversación en un grupo y a ti es algo que no te interesa o te importa.

Cómo silenciar un grupo de WhatsApp

Si todavía no sabes si iniciar un grupo de WhatsApp, este es el método más sencillo para hacerlo. A partir de este momento, tendrás el control de cuando vas a prestarle atención a un grupo o no. Imagina lo interesante que puede ser durante tu periodo de vacaciones no se ha molestado con los grupos de la clase de tus hijos o el de los compañeros de trabajo.

Abre la aplicación de WhatsApp

Abre la aplicación de WhatsApp en tu teléfono y dirígete a la pestaña de «Chats».

Selecciona el grupo

Busca el grupo que deseas silenciar y mantén presionado sobre el nombre del grupo. Reconócelo, hay grupos que tienen mucho movimiento y que con sus notificaciones nos distraen, impiden el sueño o nos hacen estar constantemente mirando el teléfono.

Abre las opciones del grupo

Una vez seleccionado el grupo, se desplegará un menú en la parte superior. Toca el icono de los tres puntos verticales para abrir el menú de opciones.

Seleccionar «Silenciar»

En el menú de opciones, selecciona la opción «Silenciar». Créeme, es uno de los mejores pasos para la desconexión digital que tanta falta nos hace en determinados momentos.

Elegir la duración del silencio

Aparecerá una ventana emergente que te permitirá elegir la duración durante la cual quieres silenciar el grupo. Las opciones disponibles son 8 horas, 1 semana o Siempre. Selecciona la opción que prefieras. Además, no te preocupes, si silencias un grupo durante mucho tiempo y luego te arrepientes es un proceso que puedes revertir en cualquier momento.

Descansa un poco

Silenciar un grupo de WhatsApp es una herramienta útil para gestionar mejor las notificaciones y mantener la concentración en nuestras tareas diarias. Este proceso sencillo y silencioso, valga la redundancia, te permitirá seguir conectado con tus grupos sin las interrupciones constantes de las notificaciones.