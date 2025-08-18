Aviso inesperado de Jorge Rey por la ola de calor extrema que afecta a España: «Ojo porque…»

Jorge Rey lanza un aviso inesperado ante la ola de calor extrema que afecta a España, será mejor que no nos confiemos. Lo que llega en estos próximos días puede ser mucho peor de lo que esperaríamos. Deberemos estar muy pendientes de un cambio de temperaturas que puede llegar de forma inesperada. Tendremos que estar pendientes de una previsión del tiempo que nos dará algunas sorpresas inesperadas que acabarán siendo las que nos invitarán a dar un paso más.

Sin duda alguna, el experto en el tiempo Jorge Rey sabe muy bien qué es lo que podemos poner en práctica para conseguir un cambio de tendencia que hasta la fecha no hubiéramos ni esperado. Es hora de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que irá llegando a toda velocidad y lo hará de tal forma que tendremos que ver lo que pasa en estos días. Las Cabañuelas parece que trae buenas noticias, aunque, quizás, no será la previsión que esperaríamos en estos días de vuelta de la rutina para muchos que quizás nos acabarán sorprendiendo más de la cuenta.

Ojo porque lo que llega no es normal

La ola de calor que ha afectado durante estas semanas a España tiene los días contados. Es algo que ya sabemos y que vemos cómo va perdiendo fuerza, no sin antes una intensidad nunca vista en algunos puntos del país. Hemos pasado un fin de semana con temperaturas por encima de lo habitual e incluso de récord.

Las cifras que nos han dado en estas últimas jornadas son realmente sorprendentes y pueden acabar siendo las que nos afecten de lleno. Con la mirada puesta a un giro radical que podría acabar siendo el que nos empuje a ver llegar una situación del todo inesperada, lo que puede pasar, será algo excepcional.

El experto en el tiempo, Jorge Rey, desde sus redes sociales, no duda en adelantarse a los demás y hacerlo, de tal forma que nos dará más de una sorpresa inesperada. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos hará ver un cambio importante de tendencia.

Las Cabañuelas parece que se adelantan a todo y ya tienen muy claro qué es lo que puede pasar en estos días en los que el calor dará paso a algo más en esta increíble previsión del tiempo.

Jorge Rey lanza un aviso inesperado ante esta ola de calor

Tal y como nos explica este experto: «Ojo porque hacia el 21 de agosto un anticiclón fuerte empezará a establecerse en el norte». Un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Este verano nos dará una pequeña tregua en cuestión de horas.

Los expertos de la AEMET explican en su web que: «El lunes se caracterizará por el paso de una vaguada que inestabilizará la atmósfera e iniciará el fin de la ola de calor con una masa de aire atlántica. Se espera nubosidad baja en el entorno cantábrico y norte de Galicia, con lloviznas débiles y bancos de nieblas matinales y vespertinos en zonas altas del interior. En el resto, nubosidad media y alta que se trasladará de oeste a este. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en zonas del interior, más abundante en la mitad oriental, donde serán probables los chubascos y tormentas en áreas de montaña y zonas próximas. No se descarta que sean localmente fuertes en Pirineos y en la Ibérica. Nuboso en el norte de las islas Canarias con nubosidad de evolución en las de mayor relieve, sin descartar algún chubasco débil en el Teide. Ligera calima en las islas Canarias orientales. Temperaturas máximas en descenso prácticamente generalizado, notable en la mitad noroeste, y sin cambios en litorales del noroeste, Pirineos y en zonas del sudeste y en Canarias. Se superarán los 35 grados en la mitad sur peninsular, depresiones del noreste, así como en zonas de Baleares y Canarias, alcanzándose los 40 en el valle del Guadalquivir y sin descartar el bajo Ebro e interiores de Murcia y Valencia. Descenso de las mínimas en la mitad noroeste y predominio de ligeros descensos en Baleares y fachada mediterránea; en el resto se esperan ligeros ascensos. No bajarán de 20 en la mitad sur peninsular, exceptuando montañas, en el sur de la meseta norte y depresiones del noreste, siendo probable superar los 25 en el Mediterráneo, valle del Guadalquivir y en zonas de Canarias».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en Canarias. Vientos flojos en general en el resto, con intervalos de moderado por la tarde. Predominará el sur y el este en Baleares y en la vertiente mediterránea, rolando a oeste en el Estrecho y Alborán, oeste y suroeste en la atlántica, y norte y noroeste en Galicia y en la cantábrica».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente elevadas en la mitad sudeste de la Península, así como en zonas de Baleares y Canarias, alcanzándose los 40 en el Guadalquivir, en el bajo Ebro y en interiores de Valencia y Murcia. Descenso notable de las temperaturas en la mitad noroeste. Chubascos y tormentas localmente fuertes con rachas muy fuertes en Pirineos y la Ibérica».