Globos de Oro 2026: a qué hora es la gala y dónde verla online y por TV en directo desde España

Este domingo 11 de enero se celebran los Globos de Oro 2026, una de las galas de premios más importantes en Hollywood que sirve como antesala para los Oscars que se entregarán el próximo 16 de marzo. Desde OKDIARIO te contamos todo lo que debes saber sobre la 83ª edición de los Globos de Oro que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y que reconoce lo mejor del año tanto en cine como en televisión. Además, por primera vez se honrará a los podcasts con la categoría inaugural Mejor Podcast .La gala estará conducida a cómica Nikki Glaser, quién ya ejerció como maestra de ceremonias en 2025. En cuanto a las favoritas en cine, Una batalla tras otra, Valor sentimental y Los pecadores son las más nominadas en una noche en la que puede pasar cualquier cosa. Recordemos también que el pasado 7 de enero se entregaron los premios honoríficos de los Globos de Oro 2026.

¿Dónde se celebra la gala de los Globos de Oro 2026?

La ceremonia de los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se celebrará, como viene sucediendo desde 1961, en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills, ciudad perteneciente al condado de Los Ángeles.

¿A qué hora es la gala de los Globos de Oro 2026?

Los Globos de Oro 2026 arrancará las 17:00 horas del oeste de Estados Unidos . En España serán las 2:00 horas de la madrugada del 11 al 12 de enero. Eso sí, antes de que comience la entrega de premios veremos pasar a las estrellas del cine y la televisión por la alfombra roja. La ceremonia suele durar unas tres horas, es decir, que en España terminará al rededor de las 05.00 horas de la madrigada.

En España la retransmisión empezará a las 00:25 horas de la madrugada del 11 al 12 de enero con la previa de la ceremonia. Sobre las 1:00 horas arrancará la alfombra roja y a las 2:00 la gala.

¿Cómo ver los Globos de oro desde España?

En España se podrán ver ver a través de Movistar Plus +. En la alfombra roja estará Cristina Teva y María Gómez en el plató de Madrid acompañada por Carlos Areces, Laia Portaceli, Alberto Rey y Alex G. Calvo.

¿Cómo ver los Globos de Oro online?

En nuestro país, la exclusiva de los Globos de Oro la tiene Movistar por lo que, de momento, no se pueden ver online. La buena noticia es que a partir de 2029 esto va a cambiar y las galas de premios podrán seguirse gratis a través de YouTube.

¿Quién presenta los Globos de Oro 2026?

Por segundo año consecutivo, la maestra de ceremonias de la gala será

Nikki Glaser, una cómica estadounidense muy conocida al otro lado del charco por su pódcast, sus shows de stand-up y sus roast.

¿Quiénes serán los demás presentadores?

Entre los que presenten categorías y entreguen premios estarán los siguientes nombres:

Amanda Seyfried

Ana de Armas

Ayo Edebiri

Charli XCX

Chris Pine

Colman Domingo

Connor Storrie

Dakota Fanning

Dave Franco

Diane Lane

George Clooney

Hailee Steinfeld

Hudson Williams

Jason Bateman

Jennifer Garner

Joe Keery

Judd Apatow

Julia Roberts

Justin Hartley

Kathryn Hahn

Keegan-Michael Key

Kevin Bacon

Kevin Hart

Kyra Sedgwick

Lalisa Manobal

Luke Grimes

Macaulay Culkin

Marlon Wayans

Melissa McCarthy

Mila Kunis

Miley Cyrus

Minnie Driver

Orlando Bloom

Pamela Anderson

Priyanka Chopra Jonas

Queen Latifah

Regina Hall

Sean Hayes

Snoop Dogg

Wanda Sykes

Will Arnett

Zoë Kravitz

¿Quiénes ganaron los Globos de Oro honoríficos en 2026?

El pasado 7 de enero, las actrices Sarah Jessica Parker y Helen Mirren han sido galardonadas con los premios honoríficos de los Globos de Oro 2026: el Globo de Oro Carol Burnett y el Globo de Oro Cecil B. DeMille, respectivamente, por su trayectoria y su extensa contribución al mundo de la televisión y el cine.