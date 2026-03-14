La izquierda, que hundió la imagen de Palma los ocho años que gobernó, celebra que no sea capital cultural

La izquierda, que hundió la imagen de Palma los 8 años que gobernó las dos pasadas legislaturas, cuando la capital balear fue considerada la ciudad más sucia de España, perdiendo las playas todas las banderas azules y abandonando a su suerte múltiples cadáveres urbanos, como el edificio de Gesa, la antigua prisión, el Baluard del Príncep o Can Ribas, celebra que no sea capital cultural europea 2031.

Tras conocerse que Palma no había pasado el primer corte de la preselección del Ministerio de Cultura, a la que aspiraban ocho candidaturas más, los separatistas de Més lo calificaron como un «fracaso» de las políticas del PP en el ámbito cultural lo sucedido.

«En Palma hay un gobierno de perdedores, incapaz de tener éxito incluso con su propuesta central de modelo cultural y de ciudad», afirmó el regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras.

Aunque gobernando en coalición con socialistas y Podemos Palma jamás aspiró a ser sede de evento alguno que se preciara en cualquier ámbito, el concejal separatista también ha acusado al Ayuntamiento de utilizar la candidatura como herramienta de promoción turística. Algo que, según Contreras, evidencia que el objetivo no era fortalecer el sector cultural, sino mantener un modelo de ciudad basado en el «turismo de masas».

Finalmente, Contreras ha subrayado que Palma «no necesita más marcas ni promoción turística», sino invertir en cultura de base, en los creadores, en las equipaciones culturales y en el tejido cultural de la ciudad.

«Para que Palma sea una ciudad culturalmente viva, lo primero es cuidar el sector cada día, no solo cuando hay una candidatura internacional de por medio», ha concluido.

Desde las filas socialistas, el secretario general del PSOE Palma, Iago Negueruela, ha cargado contra la «falta de una estrategia cultural sólida» para la ciudad. «Han apostado toda la legislatura a un único proyecto y ha fracasado», ha afirmado antes de añadir que la política cultural de una ciudad no puede depender de un único acontecimiento.

En este sentido, Negueruela ha subrayado que este contexto también marca el momento político con el que el alcalde afronta el congreso de su partido. «El alcalde, Jaime Martínez, llega a su congreso con el proyecto agotado. No es el inicio de una nueva etapa, sino el final de un proyecto que ya ha demostrado sus limitaciones».

El alcalde defiende el trabajo realizado

Desde el gobierno municipal, Jaime Martínez ha asegurado que, pese a no haberse conseguido superar el corte de las cuatro ciudades finalistas, «se ha llevado a cabo un trabajo muy valioso que ha puesto de manifiesto que, con nominación o sin ella, Palma es ya, de hecho, una gran capital cultural, en el Mediterráneo, en Europa y en el mundo entero».

El alcalde ha afirmado que el trabajo realizado por parte del Consistorio, y, en concreto, a través del área municipal de Cultura y las dos mesas profesionales independientes que se constituyeron para hacer el seguimiento del proceso «no ha sido, ni mucho menos, estéril, sino todo lo contrario, ya que nos ha servido para seguir situando las bases del impulso cultural que está experimentando Palma esta legislatura y que está transformando la ciudad gracias a la dinamización social que proporciona la cultura».

El primer edil ha señalado igualmente que este camino de transformación “tendrá continuidad y se seguirá recorriendo a partir de ahora con el mismo compromiso y la misma intensidad, y siempre desde la óptica transversal y colectiva que ha caracterizado la candidatura, abriendo las propuestas al sector cultural y a toda la ciudadanía”.