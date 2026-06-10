El Consell de Mallorca presenta más de 30 actividades para conmemorar el 15 aniversario de la Serra de Tramuntana

El Consell de Mallorca ha presentado la campaña Una pincelada a la memoria. 15 años, Patrimonio Mundial, una iniciativa con la que se conmemora el XV aniversario de la declaración de la Serra de Tramuntana como patrimonio mundial por la UNESCO.

La iniciativa nace con la voluntad de rendir homenaje a todas las personas que, generación tras generación, han contribuido a modelar, conservar y transmitir los valores que han convertido a la Serra de Tramuntana en un paisaje cultural único en el mundo.

Durante la presentación, el conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha recordado que la Serra es patrimonio mundial en la categoría de paisaje cultural, «un reconocimiento que pone en valor no solo su belleza natural, sino también la relación entre las personas y el territorio a lo largo de los siglos».

«La Serra es el resultado de miles de pequeñas aportaciones anónimas. De margers, campesinos, ganaderos, agricultores, pescadores, propietarios y trabajadores que han ido construyendo este paisaje a pinceladas. Con esta conmemoración queremos reconocer su contribución y reivindicar que la Serra sigue siendo una obra viva», ha destacado en un comunicado.

La campaña toma como hilo conductor una pieza audiovisual que presenta la Serra como una gran obra de arte colectiva que continúa pintándose cada día gracias a las personas que la cuidan y viven en ella. Para trasladar este mensaje y acercar a la ciudadanía al paisaje cultural, el Consell de Mallorca ha preparado un amplio programa de actividades que se desarrollará entre los meses de junio y julio e incluye más de una treintena de propuestas repartidas por diferentes municipios de la Serra.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra el programa La Serra en obert, que permitirá descubrir empresas con el Distintivo Serra de Tramuntana y algunas de las posesiones más emblemáticas del territorio. Las actividades incluyen visitas a viñedos, olivares, cooperativas agrícolas, talleres artesanales y explotaciones agrarias, así como a espacios patrimoniales como Raixa, Can Bardí, Son Vic Vell o Son Marc.

La música será una de las grandes protagonistas de la conmemoración con actuaciones como el concierto de los Blauets de Lluc con Marco Mezquida Trio, dentro del festival Sons de nit; la propuesta Entorn de Joan Alcover de la Fundación Rotger Villalonga, que combinará música y poesía a partir de la obra del poeta mallorquín; el concierto Debon canta Suau en Raixa, que unirá los versos de Pere Suau con la voz de Pau Debon; y el tradicional concierto de la Capella Mallorquina en el Torrent de Pareis, uno de los eventos culturales más emblemáticos del verano mallorquín.

La programación también incluye actividades culturales y divulgativas como la presentación del libro La Serra encantada. Rondalles de la Serra de Tramuntana, una mesa redonda sobre el significado de ser patrimonio mundial y la exposición La Serra de Tramuntana, abans i després, que podrá visitarse en el Centro Cultural La Misericòrdia.

Otra de las citas destacadas será la GastroFest en la Serra, que tendrá lugar el 4 de julio en Mancor de la Vall. Es la primera feria gastronómica dedicada a los productos con Distintivo Serra de Tramuntana e incluirá degustaciones, visitas guiadas, actividades familiares, concurso de cocina y música.

El acto central se celebrará el 2 de julio bajo el título Una pincelada a la memoria. 15 años, Patrimonio Mundial en los jardines de Alfàbia. El evento combinará música, reconocimientos y diferentes momentos conmemorativos para rendir homenaje a todas las personas que han contribuido a conservar este paisaje cultural excepcional.