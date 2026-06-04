Aluvión de robos en interior de coches en uno de los pueblos más idílicos de la Serra de Tramuntana de Mallorca

Uno de los pueblos más idílicos y turísticos de la Serra de Tramuntana de Mallorca ha registrado en las últimas semanas un incremento notable de robos en el interior de vehículos. Este municipio costero, conocido por sus viñas y terrazas empinadas, ha sido el escenario donde un delincuente se dedicaba a robar en el interior de vehículos, y aunque ya ha sido detenido, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta nuevos arrestos.

La operación policial se ha desarrollado en Banyalbufar. Los agentes de la Benemérita habían detectado un incremento notable y preocupante de denuncias relacionadas con delitos contra el patrimonio. Lo llamativo del caso es que estos asaltos se estaban perpetrando de manera reiterada en los miradores del municipio, lugares muy frecuentados por visitantes.

Ante esta situación, los investigadores iniciaron de inmediato las pesquisas pertinentes para esclarecer la autoría de los ilícitos. No tardaron en comprobar que detrás de estos golpes se encontraba un delincuente habitual, de sobra conocido por las fuerzas de seguridad debido a su amplio historial delictivo.

De hecho, la gravedad de su reincidencia era tal que el sospechoso ya contaba con una orden de prohibición judicial en vigor. Esta medida le impedía de forma estricta aproximarse o acudir al lugar exacto donde anteriormente ya había cometido numerosos robos. Sin embargo, el hombre decidió ignorar por completo las restricciones de los tribunales.

La investigación de la Guardia Civil no solo confirmó que el detenido se había saltado la orden del juez para perpetrar cuatro robos más en el interior de coches, sino que también descubrió una nueva infracción penal. Para desplazarse hasta los miradores de Banyalbufar, el presunto autor utilizó un turismo que él mismo conducía, a pesar de que carecía de permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca.

Finalmente, tras culminar todas las gestiones y el trabajo de rastreo, los guardias civiles lograron localizar y proceder a la detención del sospechoso en la ciudad de Palma.

Tras ser arrestado, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial en los Juzgados de Palma. Ante la gravedad de los hechos presentados y el riesgo de reincidencia, el juez decretó de forma inmediata su ingreso en prisión provisional sin fianza.

A pesar de este importante arresto, el caso no está completamente cerrado. La Guardia Civil ha confirmado que las investigaciones continúan abiertas y el cuerpo policial no descarta que se puedan producir nuevas detenciones en las próximas horas relacionadas con esta misma red de robos.