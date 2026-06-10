Ibiza pone la directa contra el alquiler turístico ilegal: cinco denuncias en una semana

Ibiza pone la directa contra los pisos turísticos ilegales: cinco denuncias en una semana en el marco de las actuaciones de control y vigilancia que lleva a cabo el Ayuntamiento para combatir esta actividad ilegal.

El primer caso se detectó el pasado sábado, tras recibir numerosos avisos por molestias y ruido procedentes de una vivienda situada en la avenida 8 de Agosto. La Policía Local localizó al propietario del inmueble, quien admitió que lo estaba alquilando porque era su segunda residencia.

El segundo caso se inició a raíz de una incidencia registrada mediante la Línea Verde. Los agentes identificaron a una persona que mostraba una actitud muy nerviosa y que manifestó que sólo permanecía en la vivienda durante el fin de semana y que el alquiler fue por teléfono. La Policía Local comprobó que no estaba empadronada en el domicilio.

En la tercera vivienda denunciada, los propios ocupantes manifestaron a la Policía Local que pasarían 13 días allí, que habían pagado más de 20.000 euros y mostraron un contrato con una inmobiliaria.

En ambos casos, la Policía Local ha levantado las correspondientes actas por posibles infracciones de la Ley 8/2012, de Turismo de las Islas Baleares, relacionadas con la comercialización turística sin la preceptiva habilitación y la publicidad ilegal de la actividad.

Esta actuación se suma a las dos denuncias interpuestas la semana pasada y a la reciente decisión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, que el pasado lunes aprobó desestimar íntegramente las alegaciones presentadas en un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador derivado de un caso de alquiler turístico ilegal detectado en el municipio.

Como consecuencia, el Ayuntamiento ha impuesto una sanción de 793.443,74 euros a la entidad responsable, equivalente al 75% del valor total de la edificación, tras acreditarse un cambio de uso de residencial a turístico sin disponer del título habilitante necesario. Esta conducta constituye una infracción grave según la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Islas Baleares.

Durante una inspección conjunta efectuada en 2024 por la Policía Local y los servicios municipales de Urbanismo, se constató que la vivienda se estaba destinando a uso turístico de forma contraria a la ordenación urbanística vigente. Ante estos hechos, y en aplicación del artículo 167.4 de la Ley 12/2017, se incoó el correspondiente expediente sancionador, que ha culminado ahora con la desestimación de todas las alegaciones presentadas por la propiedad.

El Ayuntamiento recuerda que la Ley 8/2012 no permite el alquiler turístico en edificios residenciales plurifamiliares en la isla de Ibiza y que las sanciones por estas infracciones pueden ascender hasta los 400.000 euros las muy graves (cuando existe reincidencia) o las graves, hasta los 40.000 euros.