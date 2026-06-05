Denunciados los dos primeros pisos turísticos ilegales de la temporada en la playa más animada de Ibiza

Denunciados los dos primeros pisos turísticos ilegales de la temporada en la playa más festiva y animada de Ibiza, en el marco de las actuaciones de control y vigilancia que lleva a cabo la Policía Local para combatir esta actividad ilegal, en este caso en la Playa den Bossa.

El primer caso se detectó tras recibir varios avisos por molestias y ruido procedentes de una vivienda. Las denuncias, recibidas también a través de la plataforma municipal Línea Verde, alertaban de que el piso se estaba comercializando como alojamiento turístico a través de redes sociales.

Al llegar al sitio, los agentes fueron advertidos por numerosos vecinos de la presencia de turistas alojados y una entrada y salida constante de diferentes personas.

Aunque los ocupantes se negaron a identificarse, la Policía Local de Ibiza tiene localizado al propietario del inmueble. Según las primeras investigaciones, la vivienda se ofrecía por un precio aproximado de 60 euros por noche y persona. Además, sólo una persona figura empadronada en la vivienda.

El segundo caso también se inició a raíz de diversas comunicaciones recibidas mediante Línea Verde. Los agentes observaron maletas en el interior de la vivienda y una de las personas presentes, que se identificó como personal de limpieza, confirmó que el inmueble se alquilaba a turistas.

En ambos casos, la Policía Local ha levantado las correspondientes actas por posibles infracciones de la Ley 8/2012, de Turismo de las Islas Baleares, relacionadas con la comercialización turística sin la preceptiva habilitación y la publicidad ilegal de la actividad.

El Ayuntamiento de Ibiza recuerda que la Ley 8/2012 no permite el alquiler turístico en edificios residenciales plurifamiliares en la isla de ¡Ibiza y que las sanciones por estas infracciones pueden ascender hasta los 400.000 euros las muy graves (cuando existe reincidencia) o las graves, hasta los 40.000 euros.

Esta actuación se suma a la reciente decisión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ibiza, que el pasado lunes aprobó desestimar íntegramente las alegaciones presentadas en un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador derivado de un caso de alquiler turístico ilegal detectado en el municipio.

Como consecuencia, el Ayuntamiento ha impuesto una sanción de 793.443,74 euros a la entidad responsable, equivalente al 75% del valor total de la edificación, después de acreditarse un cambio de uso de residencial a turístico sin disponer del título habilitante necesario.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ibiza, Juan Flores, destaca que “quien destina viviendas a uso turístico sin la correspondiente autorización debe tener claro que el Ayuntamiento de Ibiza actuará con firmeza. El alquiler turístico ilegal perjudica el acceso a la vivienda, altera la convivencia y genera una competencia desleal respecto a los establecimientos y viviendas que operan dentro de la legalidad”.

Flores remarcó que esta sanción “es una muestra de nuestro compromiso con el cumplimiento de las normas y continuaremos reforzando las inspecciones, las actuaciones sancionadoras y la colaboración con otras administraciones para erradicar estas prácticas de nuestro municipio”.