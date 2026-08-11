Muere una británica de 66 años tras estrellarse contra las rocas cuando practicaba parasailing en Benidorm

Una mujer de origen británico y 66 años ha muerto al estrellarse contra una roca cuando practicaba parasailing en Benidorm. Un hombre de 47 años y de la misma nacionalidad que la finada ha resultado herido. Los hechos se han producido a las 18:50 horas de este lunes. Tanto la mujer como el hombre fueron trasladados al Hospital Universitario de la Marina Baja, en Villajoyosa, justo al lado de Benidorm, donde se confirmó el fallecimiento de la mujer. Todo ello, según han revelado fuentes de la Guardia Civil, que ha abierto una investigación.

El parasailing es un deporte recreativo y acuático en que una o varias personas, sujetas por un paracaídas, son remolcadas por una lancha. La velocidad de la embarcación provoca la elevación del paracaídas y lo hace volar por encima del agua.

Los hechos se produjeron en la denominada zona de la Cola de Caballo, que forma parte del entorno de Sierra Helada, en Benidorm. Y en dirección a la conocida como Cala del Tío Ximo, en la misma localidad.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) envió de inmediato dos unidades de Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y un Soporte Vital Básico (SVB).

La mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria y el equipo médico realizó varias maniobras de reanimación y logró revertir la parada, según Europa Press. La mujer presentaba, además, diversos politraumatismos. Fue trasladada al Hospital General Universitario de la Marina Baja, la comarca en que se ubica Benidorm en la provincia de Alicante. Pero, posteriormente, falleció. Al parecer, una ráfaga de viento pudo provocar la rotura de un cabo de sujeción, por lo que el paracaídas había quedado descontrolado.

En cuanto al varón británico de 47 años herido en ese mismo momento, este último también sufrió politraumatismos a consecuencia del impacto. Y fue igualmente trasladado al mismo hospital que la mujer.