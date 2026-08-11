La Guardia Civil detiene a dos ladrones por seis robos de herramientas profesionales en furgonetas en Sevilla

La Guardia Civil ha detenido en Sevilla capital a dos personas como autores de hasta seis robos con fuerza cometidos en furgonetas de empresas en la localidad sevillana de Gines. Los arrestados habrían aprovechado las horas de descanso nocturno de trabajadores desplazados al Aljarafe para acceder a los vehículos y hacerse con gran cantidad de herramientas y material profesional de elevado valor económico.

La investigación, desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Gines, comenzó después de que los responsables de varias empresas dedicadas a los sectores de la construcción y las nuevas tecnologías denunciaran diferentes robos. Estas compañías se encuentran actualmente realizando obras en distintas localidades del Aljarafe sevillano y sus trabajadores se alojaban en establecimientos hoteleros de la zona.

Los investigadores comprobaron que los autores seguían un patrón concreto. Aprovechaban el momento en el que los empleados se encontraban descansando y pernoctando en los hoteles para dirigirse hasta los vehículos comerciales utilizados por las empresas, que permanecían estacionados en las inmediaciones de los establecimientos.

Una vez allí, fracturaban las ventanillas y las cerraduras de las furgonetas para acceder a su interior. El objetivo eran principalmente las herramientas y los efectos profesionales que los trabajadores transportaban en los vehículos, muchos de ellos de elevado valor económico y especialmente demandados en el mercado de segunda mano.

Ante la posibilidad de que los robos volvieran a repetirse, la Guardia Civil estableció diferentes dispositivos de vigilancia en zonas consideradas susceptibles de sufrir nuevos hechos delictivos con características similares.

Estos dispositivos permitieron a los agentes identificar un vehículo que se encontraba en las inmediaciones de varios establecimientos hoteleros donde estaban estacionadas las furgonetas de las empresas afectadas. Según la investigación, el vehículo habría sido utilizado por los sospechosos para desplazarse hasta los lugares donde se encontraban los vehículos.

Tras conseguir identificar plenamente a los dos autores, los agentes procedieron a localizarlos y detenerlos en Sevilla capital, lugar en el que ambos residían. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como autores de delitos de robo con fuerza.

La operación ha permitido esclarecer hasta el momento seis robos cometidos en la provincia de Sevilla, aunque la investigación permanece abierta para determinar si los detenidos pudieron estar implicados en otros hechos similares.

En concreto, la Guardia Civil investiga su posible relación con robos registrados en la provincia de Cádiz. Entre los hechos que se analizan se encuentra un robo ocurrido en Jerez de la Frontera, donde los autores llegaron a ser sorprendidos in fraganti. En aquella ocasión, los sospechosos se dieron a la fuga y abandonaron en el lugar un vehículo que posteriormente fue intervenido por los cuerpos policiales.