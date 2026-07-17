Muere el influencer del fitness Mailson Araujo tras un entrenamiento para una competición de culturismo

El mundo del culturismo y del fitness está de luto y conmocionado tras la inesperada muerte del influencer brasileño Mailson Araujo Santos, de 35 años, cuando se encontraba inmerso en la preparación para una importante competición de culturismo. El deportista falleció después de sufrir una emergencia médica en su domicilio de Alagoinhas, en el estado de Bahía (Brasil), apenas unas horas después de completar uno de sus entrenamientos y compartir en redes sociales imágenes de su rutina.

Su fallecimiento ha provocado una oleada de mensajes de condolencia entre seguidores, compañeros de profesión y figuras del mundo del culturismo. Según los primeros informes difundidos por medios brasileños e internacionales, Mailson comenzó a encontrarse mal al regresar a su vivienda durante la fase final de su preparación para competir en el Musclecontest Brazil 2026, un prestigioso torneo que suponía una oportunidad para clasificarse para el Mr. Olympia, considerado el campeonato más importante del culturismo profesional.

Al percatarse de que algo no iba bien, alertó a sus familiares. Su madre, que trabaja como técnica de enfermería, inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras llegaban los servicios de emergencia. Pese a los esfuerzos realizados tanto por ella como por los equipos sanitarios desplazados hasta el lugar, el atleta fue declarado muerto. Por el momento, las autoridades no han hecho pública la causa oficial del fallecimiento, por lo que se mantiene abierta la espera de los resultados médicos correspondientes.

Luto por Mailson Araujo Santos

Mailson Araujo se había convertido en una figura cada vez más conocida dentro del panorama del fitness brasileño gracias a su actividad en redes sociales, donde acumulaba más de 32.000 seguidores. En sus perfiles compartía entrenamientos, consejos de nutrición, sesiones de preparación física y la evolución de sus competiciones, convirtiéndose en un modelo a seguir para numerosos aficionados al culturismo. Además de su faceta como creador de contenido, también ejercía como asesor deportivo y había desarrollado una prometedora carrera competitiva. En 2023 consiguió la tarjeta profesional tras una destacada actuación en el Arnold Classic South America y, desde entonces, había logrado varios puestos de honor en diferentes campeonatos nacionales e internacionales.

Horas antes de su fallecimiento, el deportista había publicado varias fotografías desde el gimnasio mostrando el trabajo realizado durante una de las últimas sesiones de entrenamiento antes de viajar a la competición. Nadie imaginaba que aquellas imágenes acabarían convirtiéndose en su despedida. Desde que se conoció la noticia, la publicación se ha llenado de miles de comentarios de seguidores y compañeros que lamentan la pérdida de un influencer y deportista descrito como trabajador, humilde y completamente entregado al deporte.