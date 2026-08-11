El Cádiz despide a su entrenador a tan sólo cuatro días del inicio de la temporada

Bombazo en Cádiz. El conjunto gaditano ha despedido a su actual entrenador, Imanol Idiakez, a tan sólo cuatro días de que comience la temporada oficial. El Cádiz se estrena este sábado (19:00 horas) en la nueva liga de Segunda División y lo hará con un técnico diferente al que ha tenido esta pretemporada.

La sorprendente noticia llega tras una mala pretemporada del Cádiz, con varias derrotas, pero, según las primeras informaciones, la marcha de Idiakez es de mutuo acuerdo. El entrenador vasco llegó al club andaluz a finales de la temporada pasada, con el objetivo de salvar a un equipo que estaba en una situación muy mala. Logró la salvación en Segunda, se quedó, hizo la pretemporada… y es despedido a falta sólo de cuatro días para que arranque la temporada oficial.

El Cádiz cambia así de técnico, aunque el sustituto de Idiakez todavía no se conoce. Todo indica que Albert Celades será el nuevo entrenador de un club que ya arranca la exigente Segunda División con un contratiempo importante. El origen habría estado en las desavenencias que había entre Idiakez y la directiva del Cádiz.

Cabe recordar que el conjunto gaditano estrenó presidente este verano, el empresario mexicano Christian Septien, que compró gran parte de las acciones del club a Manuel Vizcaíno, hasta ahora presidente.

El Cádiz juega su primer partido en Segunda División el próximo sábado, 15 de agosto, a las 19:00 horas en el Nuevo Mirandilla (Ramón de Carranza) ante el Celta Fortuna, el filial del conjunto vigués.