Palma aprueba definitivamente la prohibición de crear nuevas plazas de alquiler turístico

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado definitivamente la prohibición de crear nuevas plazas de alquiler turístico y vacacional y solo mantendrá las 4.473 existentes en 632 viviendas. El gobierno municipal del PP da luz verde así a la modificación del Plan General para reforzar el uso residencial y proteger el acceso de los ciudadanos a la vivienda, en palabras del regidor de Urbanismo del PP, Óscar Fidalgo.

Fidalgo ha señalado que el actual sistema no ha podido contener la expansión del fenómeno ni contener sus efectos sobre el mercado residencial, al tiempo que ha criticado que la expansión de esta modalidad entre 2015 y 2023 redujo la disponibilidad de usos residenciales y provocó subidas de precios.

A partir de ahora, las plazas de alquiler vacacional que se den de baja no podrán ser recuperadas y la previsión de crecimiento existente de otras 374 plazas quedará eliminada.

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2023 declara todo el término municipal de Palma como una zona «no apta» para la comercialización de nuevas estancias turísticas en viviendas, además de bloquear el traslado o renovación automática de las ya existentes.

Desde los separatistas de Més per Palma, el regidor Miquel Àngel Contreras, a pesar del voto favorable, ha acusado al PP de «llegar tarde» porque en los últimos años siempre votó en contra de cualquier limitación. «Cuando decíamos que el alquiler turístico expulsaba residentes, nos llamaban radicales», ha indicado.

El regidor del PSOE Pepe Martínez también ha acusado al equipo de gobierno de «llegar tarde». El socialista ha criticado la incoherencia del PP de extender la prohibición de las plazas de alquiler turístico mientras permite la creación de plazas en edificios BIC.

El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha justificado que su grupo no apoye la medida y ha calificado la medida como un intento de blanquear el problema de la vivienda. Coll ha lamentado que no se haya perseguido con dureza el alquiler turístico ilegal.

En su réplica, el edil de Urbanismo ha criticado la «inconsistencia» de los argumentos de Més per Palma y el PSOE «Ustedes atacan que nosotros cambiemos su norma, la norma que ustedes aprobaron y que ustedes mantuvieron, y que lo hagamos en tal o en cual plazo, cuando lo estamos haciendo, a diferencia de ustedes», ha indicado.

Fidalgo ha mantenido que las plazas turísticas en plurifamiliares ya se aprobaron en 2012 y ha acusado a los socialistas de «guardarse peticiones que pusieron en marcha cuando accedieron al gobierno».

El regidor ha reiterado que fue con el actual secretario de la Agrupación Socialista de Palma, el ex conseller de Turismo Iago Negueruela, «cuando se produjo el mayor aumento de plazas turísticas de la democracia, más que en los años 60». «Hagan el favor de taparse un poco y de ser un poco coherentes», ha concluido Fidalgo.