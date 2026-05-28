Díaz da por hecha su marcha del Gobierno ante los consejeros autonómicos de Empleo: «Espero vuestra colaboración aunque no esté yo»

Yolanda Díaz se despidió este miércoles ante los consejeros autonómicos de Empleo sin que nadie se lo pidiera. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo presidió la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales —órgano de encuentro entre el Ministerio y las comunidades autónomas— y al cierre de la sesión deslizó, según fuentes presentes en el encuentro consultadas por OKDIARIO, que «esperaba la colaboración aunque no esté ella en la próxima reunión sectorial». No fue un lapsus. Fue un aviso.

La vicepresidenta segunda anticipó ante los consejeros autonómicos de Empleo que no presidirá la siguiente Conferencia Sectorial. Una consejera le recordó que le «quedan dos» y Díaz no contestó. En febrero ya anunció que no será candidata de Sumar en las elecciones de 2027.

No hubo corrección, ni matiz, ni la habitual salida airosa de quien ha metido la pata sin querer. Nada. La vicepresidenta segunda encajó el apunte de la consejera con un silencio que, en cualquier otro contexto, podría pasar por distracción o cansancio. En el contexto de una reunión institucional, con todos los ojos puestos en ella tras haber anticipado su propia ausencia, aquel silencio era una confirmación.

Díaz no quiere quedar pegada a la agonía de un Gobierno al que ya no debe nada electoral. Su decisión de no concurrir como candidata de Sumar en 2027 la libera de cualquier obligación de lealtad táctica con Sánchez.

En febrero de 2026, Díaz confirmó públicamente que no será candidata de Sumar a las elecciones generales de 2027. «Siempre tuve muchas reticencias ante la idea de ser candidata. La política es dura, especialmente para las mujeres, pero no me arrepiento de haber dado el paso. Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva y trabajando siempre para mejorar la vida de la gente. Voy a seguir haciéndolo, pero hoy quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027», declaró. Fue, según reconoció, una decisión «muy meditada» que comunicó previamente a sus allegados, a su espacio político y al propio Sánchez.