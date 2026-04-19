Yolanda Díaz anuncia que dejará la política cuando termine la legislatura: «Quiero tiempo para mí y mi hija»

Yolanda Díaz dejará la política al término de la legislatura. La fundadora de Sumar tampoco irá en listas tras dejar el liderazgo hace ya un año, pese a permanecer en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Quiero tener tiempo para mi vida privada y para mi hija Carmela», ha justificado este domingo, solo un mes después de que Sumar decidiera abrir un canal de debate sobre su dirección, ante los malos resultados electorales desde su fundación en 2023 y la escasa implantación territorial.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha aclarado que cerrará su etapa en el Congreso de los Diputados y «no irá en listas», pero que mantendrá su compromiso político de «contribuir al bien común».

Tras su paso por la política, Díaz abrirá una nueva etapa en la que ha explicado que quiere dedicarse a su familia, tras sufrir la reciente pérdida de su padre este año. «Creo que la política es demasiado importante y es una herramienta para cambiar la vida de la gente y yo, esté donde esté, voy a seguir haciendo lo que hago, es decir, contribuyendo a un bien común», ha asegurado.

«Yo nunca me fui de Galicia, nunca, soy gallega y me siento muy orgullosa, pero ahora mismo estoy en agotar esta legislatura y muchas normas en las que estamos trabajando», ha explicado en una entrevista a la Cadena Ser Galicia.

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