Díaz acusa a Junts de «racista» y Puigdemont le tapa la boca: «La próxima vez que te haga vicepresidenta el PP»

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, ha acusado este jueves a Junts de ser un partido «racista», pese a que el Ejecutivo de coalición formado por PSOE y Sumar decidió pactar con ellos en 2023 para poder gobernar en España. Carles Puigdemont, presidente de la formación independentista, ha respondido a Díaz, también líder de Sumar, asegurando que «la próxima vez» le tendrá que hacer vicepresidenta el Partido Popular.

En un mensaje publicado a través de las redes sociales, Puigdemont se ha dirigido a Yolanda Díaz tras las declaraciones previas de la ministra de Trabajo «El nivel de bajeza moral al que han llegado los que se creen moralmente superiores da escalofríos», ha asegurado, citando una noticia que informa de las declaraciones de Díaz sobre Junts. «La próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidenta y quizá viva mejor», ha añadido, en un extenso mensaje compartido con sus seguidores.

Puigdemont ha comparado la «manipulación» de la «izquierda desorientada que gobierna» en España con la que realiza Donald Trump, y afirma que eso «describe perfectamente dónde se sitúa» el Gobierno. «Quizás está haciendo puntos para que la acojan en la plataforma de las izquierdas», ha vaticinado el líder independentista, que deja como opción que Díaz quiera «tapar la incompetencia» del ministro de cultura, Ernest Urtasun –también de Sumar– con «el asunto de Sixena» o que quiera «simplemente» ir a «insultar a Junts para caer simpática delante de la derecha mediática».

«No nos conoce, no sabe quién es nuestro votante ni nuestro militante; vive del mito fundacional del españolismo en Cataluña, según el cual todo aquello que es catalán (y catalanohablante) es de derechas, burgués, a menudo especulador y, por descontado, carlista», ha subrayado Carles Puigdemont. «La gente que nos vota merece más respeto por parte de alguien que comparte un espacio político que prefirió pactar con el PP para echarnos de la alcaldía de Barcelona», ha añadido. «La próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidenta y quizá viva mejor», ha zanjado el presidente de la formación separatista.

Yolanda Díaz contra Junts

Díaz, también este jueves, ha criticado duramente a Junts, al describirlo como un partido clasista y no negar que también ha dicho en el pasado que se trata de una formación «racista». En una entrevista en Onda Cero, el presentador, Carlos Alsina, se ha dirigido a Yolanda Díaz asegurando que le ha escuchado «describir a Junts como un proyecto racista». La vicepresidenta segunda del Gobierno, lejos de negarlo, ha añadido: «Y clasista».

En la continuación de esta conversación, Alsina ha cuestionado a Díaz sobre «qué día de qué año se convirtió Junts» en todo lo que había asegurado la líder de Sumar. «Bueno, yo creo que siempre», ha añadido Yolanda Díaz.

«Ustedes daban entonces la investidura a un proyecto racista y clasista», ha proseguido el presentador, con una afirmación coherente que entonces sí, Díaz ha negado. «No, no. La investidura en nuestro país se acomoda en torno a un proyecto de investidura, que dice lo que dice, y las formaciones políticas votan, o no, ese proyecto de investidura», ha trasladado la ministra de Trabajo, añadiendo que no ha cometido un error. «Yo no me equivoco, sé muy bien quién es Junts, quién es Vox y menos ya quién es el PP», ha asegurado, en unas declaraciones que se han hecho virales de inmediato y que han provocado la respuesta de Carles Puigdemont.