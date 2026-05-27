Hazte Oír envía un violinista a tocar la melodía del hundimiento del Titanic frente a la sede del PSOE

La asociación Hazte Oír ha desplegado este miércoles una acción de protesta cargada de simbolismo frente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid: un violinista interpretando Nearer My God to Thee, la melodía que, según la tradición popular, tocó la orquesta del Titanic mientras el trasatlántico se hundía en las aguas del Atlántico Norte en 1912. La elección no era casual: en ese mismo momento, agentes de la UCO llevaban a cabo un nuevo registro en el interior del edificio.

Junto al músico ha acudido una representante de la asociación, quien ha señalado que el PSOE es «una organización criminal» y que desde Hazte Oír han ido para poner «un punto de sátira en esta tragedia». En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz ha añadido, con el himno fúnebre sonando de fondo, que «por desgracia», el PSOE «es el principal partido de este gobierno».

El registro de este miércoles es el último de una serie de actuaciones de la Unidad Central Operativa en la sede de Ferraz, que forman parte de las distintas investigaciones judiciales abiertas en torno al entorno socialista, entre las que destacan el caso Koldo, el caso mascarillas y el caso Leire.

En este caso, la intervención de la Guardia Civil forma parte del marco de una investigación por la financiación de las cloacas socialistas lideradas por la fontanera Leire Díez, ordenada por la Audiencia Nacional y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción.

Los agentes se han personado con el requerimiento del juez Santiago Pedraz en los despachos y oficinas de Ferraz y en los domicilios del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y de la consultora Zaño, del histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías.

El juez Santiago Pedraz tiene abierta una causa que investiga los amaños de contratos públicos de Leire Díez, ex militante del PSOE y alto cargo en empresas públicas; y los empresarios Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI; y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán.