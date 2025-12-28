La ‘fontanera’ del PSOE también dio una charla sobre «despoblación» con cargos del Gobierno

Leire Díez, a la que desde Moncloa y Ferraz reducen a una mera «militante socialista», tuvo una activa presencia institucional desde su cargo en Correos.

Que la «militante» Leire no era ninguna desconocida lo prueba su participación en distintos eventos. En 2022, y en su condición de directora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos -presidido entonces por Juan Manuel Serrano, íntimo amigo de Pedro Sánchez- Díez fue ponente de una mesa redonda sobre Recursos para luchar contra la despoblación junto a Juana López Pagán, directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica. El acto formaba parte del programa de la jornada Haciendo redes contra la despoblación en Andalucía, celebrada en Cazalla de la Sierra (Sevilla), en octubre de aquel año.

Leire Díez fue detenida el pasado 10 de diciembre en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional sobre el amaño de contratos públicos. Con ella, fueron detenidos además el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar, epicentro de la conocida como trama del PSOE.

Cabe recordar que Díez está también imputada por cohecho y tráfico de influencias por sus maniobras para malbaratar las investigaciones que afectan al entorno más directo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Como reveló OKDIARIO, en 2019 la «militante» Díez participó incluso en la cumbre COP25 de Naciones Unidas, que se celebró en Madrid y que contó con la presencia de Sánchez y una amplia representación de ministros.

La fontanera del PSOE acudió al evento internacional, el foro político anual más relevante sobre cambio climático -con presencia de 200 países-, para hablar de «igualdad y transición ecológica como un binomio fundamental para el desarrollo sostenible». Por entonces, era jefa de Comunicación en ENUSA, la empresa pública vinculada al sector nuclear, donde permaneció desde 2018 a 2021. Un cargo para el que la recomendó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como él mismo afirmó en OKDIARIO.

Existe una nutrida hemeroteca que revela que Leire Díez no era ninguna desconocida en el PSOE. Conocida por su activismo a favor de Pedro Sánchez en las Primarias, su ascenso fue meteórico desde la llegada del socialista a La Moncloa. Primero, en Enusa, y más tarde, en distintos cargos relevantes en Correos.