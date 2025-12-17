Leire Díez participó en una cumbre de alto nivel de la ONU organizada por el Gobierno

«Militante socialista», así calificaron distintos cargos del partido a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, cuando se conocieron sus maniobras para frenar las investigaciones que cercan al presidente del Gobierno. Ahora se sabe, además, según las pesquisas de la Guardia Civil, que Díez hacía negocios con el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, amañando contratos públicos a cambio de mordidas. Que la «militante» Leire no era ninguna desconocida lo prueba además su participación en distintos eventos de alto nivel. En 2019, participó en la cumbre COP25 de Naciones Unidas, que se celebró en Madrid y que contó con la presencia de Sánchez y una nutrida representación de ministros.

La fontanera del PSOE acudió al evento internacional, el foro político anual más relevante sobre cambio climático -con presencia de 200 países-, donde habló de «igualdad y transición ecológica como un binomio fundamental para el desarrollo sostenible».

Por entonces, Leire Díez era jefa de Comunicación en ENUSA, la empresa pública vinculada al sector nuclear, donde permaneció desde 2018 a 2021. Un cargo para el que la recomendó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como él mismo reveló en OKDIARIO.

Díez, conocida por su activismo a favor de Pedro Sánchez en las Primarias, impulsando campañas de movilización de la militancia, tuvo una progresión ascendente en los organismos estatales. Entre 2022 y 2023 ocupó varios cargos en Correos, como el de directora de Relaciones Institucionales y Filatelia, bajo la presidencia de Juanma Serrano, íntimo amigo del presidente del Gobierno.

Sánchez en la cumbre

Precisamente, Díez asistió a la COP25 el mismo día en que Sánchez mantenía en el mismo foro distintas reuniones de nivel, entre ellas, con el ex vicepresidente de EEUU, Al Gore y el ex secretario de Estado John Kerry; el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Tijjani Muhammas-Bande y el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Otros cuatro ministros asistieron ese día a la cumbre, considerada el mayor encuentro internacional contra el cambio climático y que, aunque tenía previsto celebrarse aquel año en Chile, finalmente tuvo lugar en Madrid: la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, la de Educación (Isabel Celaá), Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera).