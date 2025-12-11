Leire Díez: «Si el PSOE me deja tirada y me meten en la cárcel, que se preparen»

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a la fontanera del PSOE Leire Díez y al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Según ha podido saber OKDIARIO, Díez ha lanzado en privado amenazas veladas a su entorno antes de su arresto, advirtiendo que «si el PSOE me deja tirada y me meten en la cárcel, que se preparen».

Así expresaba la cloaquera del PSOE su profundo malestar en conversaciones privadas ante la posibilidad de que el PSOE se desmarcara de ella. Las amenazas veladas apuntarían a que la ex militante socialista tiene información comprometedora sobre operaciones y contactos dentro del PSOE que podría revelar si se ve abandonada a su suerte.

Se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción.

Tras su detención, Díez se encuentra en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en el municipio de Tres Cantos. En su entorno más cercano ha dejado claro en las últimas jornadas que no va a ser el chivo expiatorio y que, de verse acorralada judicialmente, tiene mucho que contar sobre cómo funcionan las cosas. Estas advertencias han generado inquietud en determinados círculos del partido, conscientes de la posición privilegiada que ocupó Díez en empresas públicas vinculadas a la SEPI y de sus contactos con altos cargos socialistas.

El PSOE se desmarca

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha recalcado que Leire Díez ya «no es militante» del partido y ha mostrado su respeto por el trabajo de la Benemérita y de la Justicia. En los pasillos del Congreso, Mínguez ha hecho esta valoración preguntada por la detención, confirmando precisamente lo que Díez temía: que el partido se desmarcaría de ella en cuanto surgieran problemas judiciales.

Tras dejar claro que Díez «no es militante» del PSOE, Mínguez se ha limitado a manifestar el respeto «absoluto» del partido por el trabajo que está llevando adelante la Guardia Civil, así como la Justicia. «Es el tiempo de la Justicia», ha apostillado, en lo que suena a epitafio político para quien fuera una pieza clave en el entramado de empresas públicas del Gobierno.