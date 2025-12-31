¿Nos estamos extinguiendo los catalanes?

Demógrafos como mi amigo Alejandro Macarrón, ingeniero, consultor y coordinador del Observatorio Demográfico del CEU-CEFAS, prevén que los inmigrantes extranjeros y sus hijos sean más que los catalanes -con ocho apellidos, charnegos o mediopensionistas- hacia el 2037, porque los primeros son cada vez más, y los segundos cada vez menos. Así que disfruten de nosotros mientras andemos por aquí. Quizá les saque de quicio la soberbia de quienes se consideran catalanes-catalanes -con derecho a comer aparte- como Miriam Nogueras, el estólido Junqueras o el fanático irredentista Puigdemont. No desesperen: son los últimos de su estirpe. Pensarán, y les entiendo, que las cosas no mejoran mucho si lo que viene después son cheliapartes prototípicos como Rufián. Paciencia: no pasa nada. También estos tienen contados los días.

Efectivamente, Alejandro Macarrón publicó el 16 de diciembre de 2025 el informe titulado ¿Cataluña, dónde vas? Dinámica demográfica y estructura territorial de España, un estudio que analiza las tendencias demográficas de Cataluña en comparación con el resto de España, destacando un declive pronunciado de la población autóctona y un cambio profundo en la composición étnica y cultural de la región. La tesis central de Macarrón es que Cataluña se enfrenta una «extinción» demográfica de los catalanes nativos —definidos como personas de habla catalana con padres nacidos en Cataluña y de origen español— por muchas más muertes que nacimientos. Esto se debe a una combinación de baja natalidad catalana crónica, envejecimiento acelerado y alta inmigración extranjera, principalmente de origen africano y asiático.

Según el autor, el resultado sería una Cataluña «no española, pero tampoco catalana», con una probable mayoría musulmana en las próximas décadas. Los datos demográficos clave son alarmantes. Desde 1976 hasta 2024, los nacimientos con madre nacida en España han caído un 72% en Cataluña (74% en Barcelona), frente al 68% en el conjunto de España. En 2024, la tasa de fecundidad de mujeres españolas en Cataluña es de solo 1,04 hijos por mujer (vs. 1,07 en España). Por cada nacimiento de un español autóctono, mueren 2,19 en Cataluña (vs. 1,92 en España). A 1 de enero de 2025, el 26% de los españoles autóctonos en Cataluña tienen más de 65 años.

La inmigración juega un rol pivotal. El 25,1% de la población catalana ha nacido en el extranjero (27,3% en Gerona), frente al 18,1% en el resto de España. De estos inmigrantes, el 33% procede de África o Asia (mayoría musulmana), comparado con el 22% nacional. En provincias como Gerona (57,95%), Barcelona (52,8%), Lérida (51,5%) y Tarragona (49,7%), más de la mitad de los bebés nacidos en 2024 tienen al menos un progenitor extranjero. En 2023, entre el 23% y 25% de los nacimientos en Lérida, Gerona y Tarragona tuvieron al menos un progenitor inmigrante musulmán (vs. 10% en España).

Las proyecciones son especialmente sombrías. Para 2060, Macarrón estima que solo habría 4,2 millones de catalanes nativos, de los cuales el 44% superaría los 65 años y apenas el 12% sería menor de 20. La población joven autóctona se desploma, y el reemplazo generacional falla estrepitosamente. Macarrón atribuye esta crisis a factores estructurales, como la baja fecundidad histórica de Cataluña (inferior al resto de España desde hace más de 150 años) y a políticas que han priorizado la inmigración para cubrir las necesidades laborales. En resumen, ¿Cataluña, dónde vas? pinta un futuro distópico para la identidad catalana tradicional, alertando sobre un cambio irreversible si no se revierte la tendencia demográfica actual.

Así que, cuando se sientan exasperados, cuando asistan frustrados y perplejos a todas esas concesiones (económicas, fiscales etc.) tan injustas que nuestro presidente del gobierno nos está haciendo para seguir en el poder, piensen que, en realidad, el catalán que las va a recibir es un espécimen que se extingue. Pero no se hagan muchas ilusiones: ustedes desaparecen luego.