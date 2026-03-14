Castilla y León, otra pica de la derecha en el lomo del socialcomunismo

Las elecciones en Castilla y León serán el tercer test de estrés —una nueva meta volante— en la carrera política de una legislatura que ha implosionado pero que, sin embargo, no se ha cobrado la cabeza política de un presidente del Gobierno que aguanta en contra de los intereses nacionales. Tras los comicios extremeños y aragoneses, Castilla y León ratificará, con matices, lo expresado en esos territorios.

El escenario, según coinciden todas las encuestas, es parecido: el PP vence, pero necesitará de un Vox en auge, mientras el PSOE sigue su inexorable declinar, aunque en esta ocasión parece que salvará los muebles. Si tras el varapalo socialista en Extremadura y Aragón Pedro Sánchez pasó por alto el descalabro —como si no fuera con él—, no sería extraño que convirtiera la derrota —menos dura— del próximo domingo en una demostración de resistencia. Los populares, por su parte, volverán a presumir de victoria, porque con un Vox disparado las mayorías absolutas son un logro que se antoja —salvo contadas excepciones— imposible.

Lo que sí parece evidente es que la supremacía de las fuerzas de derechas seguirá siendo aplastante, a unos niveles nunca conocidos en la democracia española. Castilla y León seguirá la misma pauta que Extremadura y Aragón, porque la suma de PP y Vox estará muy por encima del 50% de los votos, mientras que por el bloque de la izquierda las cuentas son paupérrimas. Y esa supremacía de la derecha obliga a un pacto entre las dos grandes fuerzas que la encarnan, porque sería un dislate no aprovechar la coyuntura para debilitar aún más a Pedro Sánchez.

Ni agua al socialcomunismo, ni una brizna de aire. Esa es la responsabilidad que tienen por delante PP y Vox, de modo que es de esperar que antes de que los andaluces vayan a las urnas en junio ambas formaciones se hayan puesto de acuerdo en Extremadura, Aragón y Castilla y León. No está el horno político para peleas de patio de colegio.