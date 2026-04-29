Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, martes 28 de abril

El mes de abril se acaba y La 1 lo termina pidiendo la hora, puesto que ha pasado de en marzo estar a unas pocas décimas de Antena 3 a ver cómo en abril la distancia es de dos puntos. Buena parte de la culpa de este descalabro la tiene David Broncano con La Revuelta, que vive su peor momento desde que se estrenó en septiembre de 2024. Ya es casi un sueño que el programa de la pública pueda luchar por liderar contra El Hormiguero, pero la tendencia es tan a la baja que ya lucha contra Telecinco por ser la tercera opción. First Dates ya avisó de su debilidad y La isla de las tentaciones está dando la puntilla al andaluz y a su equipo, que llevan dos meses para olvidar, estando durante demasiados días por debajo del 10 %.

El Hormiguero (12.5 %) vive una noche tranquila gracias a la visita de Macarena Gómez, una habitual, ya que está a sólo dos visitas más de entrar en el Club Platino. Aunque con un registro por debajo de lo habitual, Motos lidera sin problemas en una noche marcada, otra vez, por el fútbol. La segunda plaza del access (que en realidad es el prime time) es para una nueva entrega de La isla de las tentaciones. Como llevamos avisando semanas en Happy FM, el programa de parejas iba a seguir creciendo según las tramas fuesen poniéndose más interesantes y ese momento ya está aquí. Sandra Barneda vence por segunda vez en pocos días a Broncano y se alza con la segunda plaza de la franja con un 10 % en un duelo ajustado.

El motivo de la bajada de ‘La Revuelta’

El programa de La 1 se vuelve a caer del doble dígito, algo que empieza a ser habitual en las últimas semanas. Esta vez la tormenta perfecta ha sido la suma entre La isla de las tentaciones y el partido de semifinales de la Champions League entre el París ST. Germain y el Bayern de Múnich emitido por Movistar Plus+ (5.6 %).

Como siempre ocurre, La Revuelta (9.7 %) sufre por culpa de la infidelidad de su público, que siempre que hay un programa o evento de interés decide cambiar de canal y no tiene a Broncano como una tradición diaria. En fechas de eliminatorias importantes sufre más que El Hormiguero, algo que se repetirá hoy, miércoles 29 de abril, con el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, también de las semis de la Champions. Se espera que esta noche la sangría para La 1 sea mayor con un equipo español de por medio.

Audiencias de los principales programas del ‘access prime time’:

‘El Hormiguero’: 12.5 % y 1.607.000

‘La isla de las tentaciones: 10 % y 1.282.000

‘La Revuelta’: 9.7 % y 1.231.000

‘Horizonte’: 7.4 % y 945.000

‘El Intermedio’: 7.1 % y 920.000

‘Cifras y letras’: 5.6 % y 742.000

Fútbol: Paris Saint-Germain-Bayern de Múnich: 5.6 % y 693.000

Marc Giró se la pega en su segunda semana en laSexta

El presentador catalán se las prometía muy felices hace una semana con su estreno en laSexta, donde llegó montado a caballo y con Leonardo Dantés como acompañante, pero el efecto de su primer día se acabó. Tras tener un duelo interesante (por la izquierda) con Al cielo con ella (8.1 %), el programa de La 1 se ha impuesto por casi dos puntos de diferencia.

Cara al show (6.2 %) ha sido superado también por Código 10 (7.6 %). El programa de Cuatro cuenta con una audiencia fiel desde tiempo y es complicado hacer que sus espectadores cambien de canal. Hernar Álvarez gana este particular duelo, aunque con datos que tampoco son para presumir, porque vuelve a no estar a la altura y, sin Shakira como reclamo (como en su estreno en La 1), llegar al 10 % de cuota parece imposible para ella.

Audiencia de ‘Supervivientes: en tierra de nadie’ (Foto: Barlovento en X).

Supervivientes sigue a lo suyo y lidera en su gala del martes (14.9 %), mientras que la serie turca En tierra lejana (11.7 %) calca su dato del lunes y demuestra que sus espectadores no fallan.

‘Supervivientes: Tierra de nadie’: 14.9 % y 898.000

‘En tierra lejana’: 11.7 % y 857.000

‘Al cielo con ella’: 8.1 % y 650.000

‘Código 10’: 7.6 % y 465.000

‘Cara al show con Marc Giró: 6.2 % y 507.000