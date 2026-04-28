Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, lunes 27 de abril

Las audiencias del lunes 27 de abril han dejado claro que Pablo Motos es capaz de vencer a David Broncano usando sus mismas armas, es decir, teniendo invitados que deberían ser más buscados y seguidos por el público joven de La 1 que por los espectadores más mayores que conectan con Antena 3. En esta guerra generacional por las audiencias, ha sido El Hormiguero el que ha vuelto a ganar con Bad Gyal, un ídolo de la generación Z. Por su parte, La Revuelta ha visto cómo La isla de las tentaciones le sigue muy de cerca y tendrá que luchar con Sandra Barneda por no volver a sufrir otro susto y que le robe la segunda posición.

Análisis del 27 de abril: el «robo» de audiencia de Motos

No es solo el número, es el perfil. Pablo Motos ha conseguido desbloquear al público joven que parecía no querer saber nada del espacio de Antena 3. Mientras Bad Gyal presentaba su nuevo disco Más Cara, el teatro de La Revuelta tenía a otro ídolo musical de la generación Z como es Quevedo. Pero, ni por esas, el programa de La 1 ha podido mejorar sus datos y acercarse al de Motos.

La radiografía del access prime time de anoche:

‘El Hormiguero’ (Antena 3): Lidera con autoridad, alcanzando un 12.9% de share y pasando del millón y medio de espectadores de medio.

Lidera con autoridad, alcanzando un y pasando del millón y medio de espectadores de medio. ‘La Revuelta’ (La 1): Se queda en un 10.2% , sufriendo por mantener el doble dígito y acusando el «efecto espejo» de tener a una de sus artistas fetiche en la acera de enfrente.

Se queda en un , sufriendo por mantener el doble dígito y acusando el «efecto espejo» de tener a una de sus artistas fetiche en la acera de enfrente. ‘La Isla de las Tentaciones’ (Telecinco): Se mantiene como el tercer actor en discordia con un 9.6%, acechando peligrosamente la segunda plaza de Broncano.

Todas las audiencias de los programas de la primera parte de la noche:

‘El Hormiguero’. Bad Gyal: 12.9 % y 1.617.000

‘La Revuelta’. Quevedo: 10.2 % y 1.288.000

‘La isla de las tentaciones: Express’: 9.6 % y 1.202.000

‘Horizonte’: 7.5 % y 931.000

‘Cifras y letras’: 6.4 % y 810.000

Noche para luchar por la generación Z

En Happy FM tenemos claro el veredicto: el espectador de 2026 sigue premiando a la tradición de sentarse frente a la televisión y tener una cita diaria con un programa que lleva 20 años en antena y que ya es parte de la rutina familiar. En cambio, La Revuelta tiene la desventaja de llevar menos tiempo en emisión y no ser para toda la familia, puesto que sus contenidos y sus chistes echan para atrás a mucho público.

Otra de las consecuencias de esta pelea por llevarse la atención de los Z es que se traduce en una bajada de espectadores general, especialmente para El Hormiguero. Este público más joven consume mucha menos televisión, por lo que Pablo Motos tiene que pelear por su atención no contra La Revuelta, sino también con las plataformas de streaming y las redes sociales.

‘MasterChef’ sigue en caída ante ‘La isla de las tentaciones’

El panorama de La 1 según avanza la noche sigue siendo malo. Si su show estrella no consigue competir con El Hormiguero, tampoco lo hace su programa de cocina. El talent no levanta cabeza desde que llegase La isla de las tentaciones a la noche del lunes y ya no lucha por liderar; ahora su guerra es por la segunda posición.

Sandra Barneda lidera sin problemas en la segunda parte de la noche, mientras que la serie En tierra lejana, sin hacer ruido, mantiene a su fiel audiencia semana tras semana. Sin liderar en la noche, es imposible que la cadena pública pueda conseguir alzarse como la televisión más vista, por lo que tendrá que esperar al verano para vencer a la de Atresmedia gracias al Mundial 2026.

Audiencias del ‘prime time’ del 27 de abril de 2026:

‘La isla de las tentaciones: 13 % y 967.000

‘En tierra lejana 11.9 % y 817.000

‘MasterChef: 11.9 % y 766.000

‘El Taquillazo’: Operación Fortune: El gran engaño’: 6.1 % y 434.000

‘Fuera de cobertura: (último programa de la temporada): 4.5 % y 351.000

En la tarde hay que seguir destacando el buen momento de ¡Allá tú! (10.4 % y 857.000), que sin necesidad de concursantes estrella se mantiene por encima del doble dígito y mejora las maltrechas audiencias de Telecinco en ese horario maldito para la cadena desde hace años. Eso sí, todavía le queda un mundo para acercarse a Pasapalabra (19.6 % y 1.694.000).