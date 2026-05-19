El PP exige que Sánchez comparezca por la imputación de Zapatero: «El tinglado se desmorona»

El Partido Popular (PP) ha exigido este martes la comparecencia, con carácter urgente, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la imputación «por corrupción» de José Luis Rodríguez Zapatero, quien fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011. Los populares aseguran que Zapatero es «el mentor del sanchismo» y concluyen que «el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer».

Desd el PP califican la imputación de Zapatero como un hecho de «extrema gravedad» y en relación a ello piden que Pedro Sánchez comparezca. Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, exige que el Gobierno ofrezca «explicaciones ya» y, en esta línea, resalta que, con Rodríguez Zapatero «no sólo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez».

«El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer», ha añadido Tellado, que con ironía ha dicho que en el PP están «contando las horas para una nueva carta de Pedro a los socialistas y los minutos que tardará en decir que al tal Zapatero no lo conoce de nada».

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, ha recordado los elogios a Zapatero provenientes de ministros del PSOE, como Óscar Puente, quien dijo que era «mejor expresidente que ha tenido este país» y «el mejor socialista». «La mafia», ha señalado Muñoz, que además subraya que se trata del «primer ex presidente del Gobierno investigado».

«El hombre que susurra e inspira a Sánchez hoy está imputado por corrupción. Su mediador, su negociador, su conseguidor», ha afirmado Ester Muñoz, en un mensaje compartido a través de la red social X.

Por su parte, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, ha asegurado que «todo se corrompe alrededor de Sánchez» y ha destacado que Zapatero es «el mentor del sanchismo». «¿Casualidad? ¿Tampoco le conoce Sánchez?», ha preguntado. Además, ha subrayado que «nunca un expresidente ha sido imputado» y ha dicho que «urgen explicaciones».

Por último, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, también se ha pronunciado sobre la imputación y ha señalado que Pedro Sánchez convirtió a Zapatero en «referente moral de la izquierda» e hizo campaña en Andalucía «mientras alrededor de Plus Ultra corrían millones del dinero público».

«Nunca un presidente del Gobierno había estado tan rodeado de corrupción, escándalos y presuntas tramas», ha aseverado García sobre Sánchez, para añadir que España «no necesita más propaganda ni más victimismo» sino «saber quién sabía qué, quién se benefició y quién va a asumir responsabilidades».