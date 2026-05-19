Zapatero se convierte en el primer ex presidente del Gobierno imputado en 50 años de democracia

José Luis Rodríguez Zapatero es el primer presidente del Gobierno de España imputado en 50 años de democracia. El que fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 ha sido citado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales, en el marco del denominado caso Plus Ultra, mientras que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha este lunes una nueva operación que centra su foco en el líder socialista.

Zapatero es uno de los siete presidentes del Gobierno que ha tenido España en democracia. Adolfo Suárez (1976–1981), Leopoldo Calvo-Sotelo (1981–1982), Felipe González (1982–1996) y José María Aznar (1996–2004) fueron los antecesores del imputado dirigente del PSOE, con Mariano Rajoy (2011–2018) como sucesor.

Pedro Sánchez, actual jefe del Ejecutivo, también se encuentra acorralado por un caso de corrupción que ha llevado a la cárcel a sus dos ex secretarios de Organización en el PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, pero no ha sido imputado. El secretario general socialista también ha visto cómo tanto su mujer, Begoña Gómez, como su hermano, David Sánchez, están procesados en diferentes causas judiciales.

A pesar de ser conocedor del avance del caso Plus Ultra y de su potencial implicación en el mismo, Rodríguez Zapatero se jactó, en su comparecencia en el Senado el 2 de marzo, de ser «el único presidente de Gobierno de España que en su etapa no tuvo un solo escándalo».

Además del blanqueo de capitales, José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta a otros delitos conexos que han emergido con el avance de las investigaciones de la UDEF. Estas apuntan al cobro de comisiones ilegales y al lavado de fondos a través de personas y sociedades mercantiles de su entorno.

Zapatero, imputado

La imputación de Zapatero ha sido acordada por el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, si bien tiene su origen en una fase anterior de las diligencias sobre el caso Plus Ultra. La trama se habría dedicado a captar dinero de origen ilícito, con el objetivo de reintroducirlo posteriormente en el circuito monetario.

Uno de los implicados en el caso es Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y natural de Elda (Alicante), que habría ejercido de testaferro y que fue detenido en diciembre. En una entrevista exclusiva con OKDIARIO, Martínez aseguró que con José Luis Rodríguez Zapatero «primero vino la amistad y después, los negocios» y deslizó que «de los pagos» al que fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 hablará «cuando se levante el secreto del sumario».

La UDEF se encuentra, desde primera hora de este martes, registrando el despacho de Rodríguez Zapatero, además de otras tres empresas vinculadas con el caso, en el marco de la nueva operación ordenada por el juez José Luis Calama. La oficina del ex presidente del Gobierno se encuentra en frente de la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz.

Además, la UDEF también se ha personado en las sedes de empresas que cobraron del rescate de Plus Ultra, y que podrían haber sido mercantiles pantalla para canalizar el dinero. Entre las empresas registradas por los agentes de la Policía Nacional se encuentra la de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba.

Todos los presidentes del Gobierno

Adolfo Suárez fue el primer presidente del Gobierno en democracia. El político de Unión de Centro Democrático (UCD) se mantuvo al frente del Ejecutivo entre 1976 y 1981, año en el que le sucedió Leopoldo Calvo Sotelo, también de UCD, que sería presidente hasta 1982.

Felipe González se convirtió, en 1982, en el primer presidente del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y hasta la fecha el que más tiempo estuvo gobernando en España. El político socialista permaneció como jefe del Ejecutivo hasta 1996, en unas elecciones generales en las que triunfó José María Aznar, del Partido Popular, presidente del Gobierno hasta 2004.

En unas elecciones marcadas por la ausencia de Aznar y por los recientes atentados del 11-M, el PSOE volvería al Gobierno de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, que ganó también en 2008 unos comicios que le mantendrían en la presidencia hasta 2011. Muy desgastados por la crisis económica, los socialistas convocaron unas elecciones que ganaría Mariano Rajoy, presidente hasta 2018, sucediéndole Pedro Sánchez con una moción de censura.