Más de 12 millones de euros y un objetivo claro: una empresa suiza apuesta por los aviones privados en Sevilla

Uno de los grandes problemas que tenía la empresa suiza Pilatus Aircraft cuando inició las gestiones para establecerse en Sevilla (en la localidad de Carmona, con 29.000 habitantes) era la falta de suministro en el parque logístico donde querían instalarse. Rápidamente, encontraron solución con la presencia de tres plantas fotovoltaicas en las inmediaciones para cubrir sus necesidades.

Una solución rápida, ya que la construcción de una nueva línea de alta tensión hubiera tardado entre 30 y 48 meses, mientras que esta vía podría estar lista entre 9 y 18 meses. Y este proyecto está más cerca de ver la luz tras la adjudicación del contrato para la subestación eléctrica. Según la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, estos trabajos suponen la redacción y ejecución de las obras.

El contrato, adjudicado a Ispalvia, tendrá un coste de 5,6 millones para el gobierno andaluz en un plazo estimado de 20 meses. Los trabajos serán de «refuerzo, adaptación y reforma necesarios para conectar la subestación a la red de distribución existente, así como las extensiones de red que se precisen para ello».

Contrato de 12 millones de euros

Una vez que las obras hayan finalizado, la subestación contará con instalaciones de protección coordinadas y sincronizadas, que podrán permitir su rápida puesta en servicio y conexión a la red, con una potencia superior a los 20.000 kilovatios. «Suministrará energía a proyectos como la multinacional suiza Pilatus Aircraft Ibérica, que ha adquirido parte de los suelos de este parque logístico para su proyecto industrial de fabricación y ensamblaje de aviones».

El año pasado, Pilatus Aircraft fue la única que pujó por los suelos licitados (un total de 97.127 metros cuadrados) por la Junta de Andalucía repartidos en dos fincas. La adquisición de la empresa suiza se cerró en 12 millones de euros (102,98 euros el metro cuadrado). Tras ello, podría llegar una inversión de más de 100 millones de euros y la contratación de 500 empleados. Si se cumplen los plazos establecidos, la fábrica debería entrar en funcionamiento para finales de 2027 o principios de 2028.