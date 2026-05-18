Pánico en una exhibición aérea tras el choque entre dos cazas en pleno vuelo

Dos aviones F-18 estadounidenses han chocado y han quedado destruidos tras un vuelo de exhibición en la Base Aérea de Mountain Home, en Idaho. Los cuatro pilotos de las naves lograron eyectarse a tiempo y están estables, según confirma un portavoz de la base.

El incidente ha ocurrido en el festival Gunfighter Skies. Se trata de un festival aeronáutico que incluía demostraciones de vuelo, maniobras militares y exhibiciones aéreas. Los dos cazas E/A-18G Growler del equipo Vikings volaban en paralelo en una arriesgada maniobra y acabaron enganchados hasta provocar la caída de los dos aparatos, provocando columnas de humo negro.

Los servicios de emergencia se desplazaron al lugar, helicóptero incluido. “Hemos visto cuatro buenos paracaidistas, lo que siempre es positivo en nuestro mundillo”, aseguró el narrador del evento. El incidente ocurrió en la segunda jornada del espectáculo a unos 80 km al sur de Boise.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las ráfagas de viento eran de hasta 47 kilómetros por hora y que había buena visibilidad en la zona. Las autoridades locales buscan averiguar qué provocó el choque aéreo durante la exhibición. El acto había sido promocionado por la propia base como un acto de celebración de la historia de la aviación y de las capacidades modernas.

#IMPACTOENELAIRE | El incidente ocurrió durante el festival Gunfighter Skies cuando dos cazas E/A-18G Growler del equipo Vikings volaban en paralelo.#LaRadioQueEligenLosTucumanos

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Festival donde ha ocurrido el accidente

Se trata del primer espectáculo Gunfighter Skies en ocho años después de que en 2018, muriera una persona. En 2003, ocurrió algo similar a lo de este año con un avión F-16 y el piloto sobrevivió.

Para evitar más accidentes, la organización ha decidido suspender los saltos en paracaídas de este año de exhibición debido al fuerte viento. También ha llevado al cierre de la instalación militar y a suspender el evento, además de pedir a la población que evite acercarse a la base mientras continuaban las investigaciones.