Page carga contra Sánchez tras la debacle del PSOE en Andalucía: «Los ciudadanos están mandando un mensaje muy claro»

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado este lunes contra Pedro Sánchez tras la debacle del PSOE en las elecciones de Andalucía. «Los ciudadanos están hablando elección tras elección y están mandando un mensaje muy claro, muy nítido. Pero es evidente que ese mensaje, cuando el destinatario al que va dirigido no lo quiere entender o mira para otro lado, los ciudadanos dan el mismo mensaje y más alto cada vez», ha dicho el dirigente regional en clara referencia hacia Pedro Sánchez.

Durante unas declaraciones a medios, el dirigente socialista no se ha limitado a diagnosticar la crisis de su partido. También ha apuntado a la existencia de un espacio ideológico que, según él, crece al margen del PSOE de Sánchez, tanto a la izquierda como, sobre todo, a la derecha del propio partido. Se trata, ha explicado, de un planteamiento «pegado al terreno» que combina la defensa de la igualdad territorial con el rechazo frontal a los acuerdos con «la extrema derecha independentista catalana» y a los beneficios fiscales diferenciados por comunidades.

García-Page ha rechazado de plano que España haya perdido la esperanza en un proyecto socialdemócrata o de izquierdas sólido. En su lectura, el problema no es ideológico, sino de liderazgo y de prioridades: lo que los ciudadanos no perdonan es que el Gobierno haya antepuesto la aritmética parlamentaria a los valores que históricamente han definido a la izquierda española.

«El planteamiento que está creciendo en muchos rincones de España de izquierdas es un planteamiento pegado al terreno, que ataque de raíz el pacto con la extrema derecha independentista catalana, defiende la igualdad y está en contra de los beneficios y privilegios fiscales», ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha.

Las declaraciones de García-Page se producen en el contexto de una nueva victoria del Partido Popular en Andalucía, que consolida así su hegemonía en la comunidad más poblada de España. El resultado electoral andaluz se suma a una serie de citas en las que el mapa político español se ha ido tiñendo de azul, mientras el PSOE encadena retrocesos que el propio Emiliano García-Page atribuye a las decisiones adoptadas por la dirección nacional del partido.