Cancelan la emisión de ‘Supervivientes’ en Grecia tras la amputación de la pierna de un concursante

Mientras en España seguimos disfrutando de la edición de Supervivientes 2026, en Grecia el programa ha tenido que ser suspendido de forma inmediata desde hace días de la parrilla de la cadena griega Skai TV por la amputación de una pierna de uno de los concursantes. Stavros Floros es el triste protagonista de esta historia. El concursante seguro que tenía en mente que el programa le cambiase la vida, pero no que lo hiciese de manera tan crítica. La emisora ha tenido que cancelar hasta nueva orden la emisión del formato tras dar a conocer este tremendo accidente.

El joven, de apenas 21 años, se encontraba en las playas de República Dominicana en las que se graba el programa, por lo que no coincide con los supervivientes españoles, que siguen en Honduras en los famosos Cayos Cochinos. El accidente se produjo cuando decidió sumergirse en el mar y tratar de pescar, aunque todo apunta a que se salió de la zona delimitada para los concursantes y una lancha turística de la zona pasó por encima de él. Según informaciones de testigos, el joven buceaba sin ningún tipo de boya que avisase de su ubicación, por lo que una embarcación le pasó por encima de una de las piernas, provocándole serias heridas que han terminado con la amputación de parte de una pierna. Además, su tobillo derecho está también muy maltrecho, por lo que habrá que esperar novedades.

Fue el pasado día 10 de mayo —aunque la noticia no ha llegado a España hasta ahora— cuando la cadena Skai TV anunció la pausa del programa y dio explicaciones de lo sucedido. «Stavros está fuera de peligro. Se encuentra hospitalizado en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), habiendo recuperado totalmente el conocimiento, mientras se evalúa su traslado aéreo a un centro especializado en los Estados Unidos tan pronto como su condición lo permita. Nuestros pensamientos están con él y con su familia, que pronto estará a su lado. Para cualquier novedad, se les mantendrá informados también por aquí», decían en la cuenta de Instagram del programa.

Acun Medya, la productora del programa —que se encarga de versiones de Supervivientes en Grecia, Bosnia, Croacia y Rumanía, además de diferentes versiones de MasterChef—, también lanzaba un comunicado. «Según la información disponible hasta el momento, el accidente se produjo cuando una embarcación turística hirió al jugador, que estaba practicando pesca submarina fuera del marco de la competición del reality show», comentaba. De nuevo, sin dar más detalles, aseguraban que el concursante está «hospitalizado en estado grave pero estable, fuera de peligro».

Habla Stavros Floros tras su accidente

«Sonriente, alegre y lleno de energía, también es dinámico, un líder y honesto, incluso si esto puede herir a otros. Creció en una familia numerosa de 10 hermanos y desde pequeño aprendió el valor de compartir y perseverar. Estudió Contabilidad y Finanzas, pero siempre trabajó en la construcción y en el campo. Se dedica a la apicultura en el negocio familiar. Además, juega al fútbol y practica boxeo. Le encanta la naturaleza, las montañas y los desafíos», así le presenta la web del programa en el que participaba y que le ha llevado a cambiar por completo su vida.

En un vídeo publicado este lunes, el joven ha reaparecido en su cuenta de Instagram una semana después de que se hiciese público el accidente, tumbado en la cama del hospital. «Hola. Por fin ha llegado el momento de hacer este video. Este video es para agradecerles a todos, porque lo que está sucediendo es realmente increíble, tanto a quienes he respondido como a quienes no he tenido tiempo de contestar», así comienza.

El concursante de Survivor (Supervivientes Grecia) no duda en agradecer el interés de todos los que se han preocupado por su estado: «Hay un caos, un caos en los teléfonos, con mis padres, mis hermanos, que me envían mensajes sin parar. Infinitamente, todos, de Grecia, del extranjero, es hermoso lo que he vivido estos últimos días. Me han dado tanta fuerza, por eso sonrío tanto, me han dado tanto amor».

«Las cosas van bien, gracias a Dios», con estas pocas palabras ha querido dejar claro que está bien, aunque sin dar detalles de cómo está su pierna, pero al menos se le puede ver consciente y parece que en relativo buen estado.

Por último, Stavros ha querido dar las gracias públicamente al compañero de programa que le auxilió tras el accidente en pleno mar: «Un enorme agradecimiento a Manos Malliaros. Hermano, todo lo que digo es un poco cierto, lo que nos une de ahora en adelante, nadie puede cambiarlo. Es muy fuerte y lo será para siempre. Ahora eres parte de mi familia».

‘Supervivientes’ en un momento delicado

Mientras que en España y en sus versiones de Rumanía o Croacia el programa continúa con normalidad, el futuro del programa en Grecia pende de un hilo. La isla de los famosos, versión italiana, todavía no ha comenzado su emisión, cuando lo habitual era que tuviera que repartirse los Cayos Cochinos con la versión española, de ahí que en años anteriores viviéramos cambios de playas y unificaciones por sorpresa: para dejar hueco a los italianos, con lo que se compartía la Palapa. Todavía deben anunciar su nuevo presentador y las galas dejarán de ser en directo, además de cambiar de lugar de grabación.

Francia, la versión más convulsa del programa

Aunque para el recuerdo quedará la versión griega, en Francia es donde más problemas han tenido a lo largo de los años. En el año 2013, en su primera semana, el programa registró dos muertes: un concursante —que sufrió una parada cardiaca— y, a los pocos días, el médico que le atendió, que se suicidó tras no haber podido salvarle la vida por no poder evacuarle en helicóptero debido a que era muy costoso.

Koh-Lanta, como se llama esta versión, tuvo que ser suspendido en la cadena francesa TF1 cuando se produjo una agresión sexual por parte de uno de los concursantes que tuvo que ser denunciada por otro de los compañeros del programa.