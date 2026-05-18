La Policía ha detenido a seis personas tras las peleas de este fin de semana en la ciudad de Madrid que se han cobrado seis heridos, cinco de ellos apuñalados y otro con un dedo seccionado. Cinco de los seis arrestados en total, lo fueron en una pelea multitudinaria en San Blas, otro de ellos en Usera y la tercera pelea se registró en Legazpi.

La reyerta más grave y con mayor número de participantes tuvo lugar este domingo, 17 de mayo, a las 01.40 horas a la altura del número 40 de la calle Aquitania, en el barrio de San Blas (Madrid) que se saldó con cinco detenidos y tres heridos apuñalados en un enfrentamiento entre dos grupos.

Las víctimas son dos jóvenes de 23 y 24 años con heridas costales profundas, que fueron trasladados al Hospital de La Paz, uno de ellos en estado grave. El tercer herido, de 36 años, fue llevado al Gregorio Marañón con uno de sus dedos de la mano derecha seccionado.

Apuñalado con una botella rota

Antes, en la madrugada del sábado, a las 6:00, dos hombres han resultado heridos, uno de ellos grave, tras una pelea motivada por los celos. El peor parado fue un hombre peruano de 46 años que fue apuñalado con una botella rota y sufrió una hemorragia masiva.

La agresión tuvo lugar en la plaza de Legazpi, cerca del Metro y se originó con una discusión en un bar. Ya en la calle, ambos contendientes se enzarzaron en una pelea y uno de ellos, peruano de 25 años, le clavó una botella al otro en la cara y huyó con una mujer.

Apuñalado en Usera con 51 años

El domingo también, un hombre de unos 51 años resultó herido grave por arma blanca tras una nueva pelea con otro varón en el distrito madrileño de Usera.

Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones del número 26 de la calle Dolores Barranco, hasta donde se trasladaron los efectivos del SAMUR-Protección Civil para atender a la víctima, que había sido apuñalada en el abdomen y en la clavícula.

El autor de los hechos, un hombre español también de 51 años como la víctima, se dio a la fuga tras el apuñalamiento, pero la Policía no tardó en localizarle y detenerle.