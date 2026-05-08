Las cámaras de seguridad grabaron el intento de asesinato de un menor de 17 años dentro de un autobús de línea en Colmenar Viejo (Madrid), cuando cuatro agresores, un marroquí y tres españoles de origen latinoamericano, apalearon y apuñalaron a la víctima dentro del vehículo antes de darse a la fuga. El autor material de las puñaladas ha sido enviado a prisión provisional.

La Guardia Civil identificó a los agresores, todos de entre 18 y 22 años, que han sido detenidos por las puñaladas que sufrió la víctima y la principal hipótesis es la de una venganza protagonizada por miembros de bandas latinas.

El ataque, tal y como se puede constatar en el vídeo, desató el pánico dentro del autobús que a esa hora, las 21:00 horas del día 1 de mayo, estaba detenido y recibiendo pasajeros en la puerta de la estación de Renfe de Colmenar Viejo.

Grabados con el cuchillo en la mano

En ese momento, los cuatro detenidos subieron directamente a por su objetivo. Ya llevaban el cuchillo en la mano preparados para intentar matar a su víctima, tal y como se aprecia en las imágenes.

El asalto provoca una estampida de los pasajeros que intentan ponerse a salvo saltando fuera del autobús. Dentro del vehículo, los cuatro detenidos intentaron matar al menor, a golpes y a navajazos.

La víctima recibió varias puñaladas y fue trasladada a un centro hospitalario donde quedó fuera de peligro. La Guardia Civil detuvo a los cuatro agresores y el juez ha enviado a prisión provisional al autor material de las puñaladas.

El caso ha quedado en manos de los especialistas de Información de la Guardia Civil de Madrid y la principal hipótesis es que se trata de una venganza entre bandas latinas.