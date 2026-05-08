Cuatro detenidos por intentar matar a puñaladas a un menor en un autobús en Colmenar Viejo (Madrid)
Las cámaras del autobús grabaron el asalto y el pánico de los viajeros
La Guardia Civil detuvo a los cuatro agresores e investiga una posible venganza entre bandas latinas
Las cámaras de seguridad grabaron el intento de asesinato de un menor de 17 años dentro de un autobús de línea en Colmenar Viejo (Madrid), cuando cuatro agresores, un marroquí y tres españoles de origen latinoamericano, apalearon y apuñalaron a la víctima dentro del vehículo antes de darse a la fuga. El autor material de las puñaladas ha sido enviado a prisión provisional.
La Guardia Civil identificó a los agresores, todos de entre 18 y 22 años, que han sido detenidos por las puñaladas que sufrió la víctima y la principal hipótesis es la de una venganza protagonizada por miembros de bandas latinas.
El ataque, tal y como se puede constatar en el vídeo, desató el pánico dentro del autobús que a esa hora, las 21:00 horas del día 1 de mayo, estaba detenido y recibiendo pasajeros en la puerta de la estación de Renfe de Colmenar Viejo.
Grabados con el cuchillo en la mano
En ese momento, los cuatro detenidos subieron directamente a por su objetivo. Ya llevaban el cuchillo en la mano preparados para intentar matar a su víctima, tal y como se aprecia en las imágenes.
El asalto provoca una estampida de los pasajeros que intentan ponerse a salvo saltando fuera del autobús. Dentro del vehículo, los cuatro detenidos intentaron matar al menor, a golpes y a navajazos.
La víctima recibió varias puñaladas y fue trasladada a un centro hospitalario donde quedó fuera de peligro. La Guardia Civil detuvo a los cuatro agresores y el juez ha enviado a prisión provisional al autor material de las puñaladas.
El caso ha quedado en manos de los especialistas de Información de la Guardia Civil de Madrid y la principal hipótesis es que se trata de una venganza entre bandas latinas.