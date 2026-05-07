La mayor estafadora de España, Anna María Vicente, más conocida como Anita la Fantástica, se sienta desde este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid con una petición de 9 años de cárcel. La acusación señala que Anna María Vicente y su pareja, ambos reincidentes y con antecedentes penales, estafaron a dos sociedades y a cuatro particulares, vendiéndoles packs de viajes con entradas para el Mundial de Motociclismo. Simplemente vendía paquetes y entradas que no existían y se quedaban con el dinero.

En su escrito de acusación, la Fiscalía explica que en el año 2020 los acusados hicieron creer a sus víctimas que su agencia de viajes, Aúpa Travellers, formaba parte de Globalia y facturaba miles de euros. También fingieron que tenían acuerdos con destacadas corporaciones deportivas como Dorna Sport S.L, empresa organizadora de los campeonatos de Moto GP a nivel mundial.

La pareja vendió a los estafados lotes para el Mundial de Motociclismo con seguro de cancelación a cargo de Axa Seguros, para el supuesto de que decidiesen no acudir a los eventos o que resultasen cancelados por cualquier motivo. Los perjudicados accedieron a comprarlos por un coste total de más de 570.000 euros.

Estafados de nuevo

Cuando llegó el momento de entregar los packs a las víctimas, la estafadora alegó que se habían cancelado los viajes que tenía contratados a los campeonatos. Luego volvió a engañarles, exigiendo a las víctimas más dinero por los gastos de cancelación. También les pidió dinero en concepto de IRPF para poder abonarles la indemnización prometida. Todos los querellantes pagaron los primeros gastos, pese a lo cual ninguno llegó a recuperar el dinero de la indemnización por cancelación, según el relato de la Fiscalía.

La acusación cuenta cómo la estafadora y su pareja, todavía no contentos con la cantidad estafada, llegaron a engañar por tercera vez a dos de los perjudicados. Les pidieron que les concedieran un préstamo porque tenían una falta de liquidez puntual aún «a sabiendas de que no tenían la intención de devolverlo», y así consiguieron otros 40.000 euros más de sus víctimas.

La mayor estafadora de España

Anita la fantástica, Anna María Vicente Osset, acumula tal listado de condenas por estafa y otros delitos, que sus víctimas han creado un grupo en la red social Facebook en la que le acusan de «robar dinero a miles de familias» y reclaman justicia. Su pareja también cuenta con antecedentes penales.

Las víctimas acusan a esta estafadora catalana de defraudar hasta siete millones de euros ofreciendo paquetes vacacionales. Algunos de sus mayores escándalos los ha protagonizado con empresas como Aúpa Travel, Tierra, Mar y Aire y Grupo Furious, y sus miles de damnificados.

Su forma de actuar, relatan los perjudicados, consistía en aprovechar grandes eventos deportivos como las carreras de MotoGP, los viajes a la isla de La Palma para visitar las zonas del volcán, o visitas a Disneylandia, aunque también ofrecía paquetes vacacionales tradicionales. En todos ellos prometía ofertas irresistibles, pero que no se cumplían o eran canceladas en el último momento. Simplemente, no reservaba los viajes y se quedaba con el dinero.

Presumía de amistades políticas

Como en la mayoría de los casos la estafadora alcanzaba acuerdos con las víctimas durante los juicios, la delincuente resultaba condenada en conformidad a penas que no solían superar los dos años de prisión y así eludía entrar en la cárcel ya que quedaban suspendidas.

Libre y lista para seguir con sus engaños, la estafadora seguía captando más víctimas haciéndose pasar por una gran empresaria del sector turístico. Anita la fantástica legó a tener un puesto en la feria del turismo FITUR y adornaba sus perfiles en redes sociales con fotos junto a políticos y empresarios.

Para deslumbrar a su víctimas, la estafadora llegaba a enviarse flores a sí misma fingiendo que se las mandaban personas de manifiesto poder económico o político.

Condenada a casi dos años de cárcel en su último juicio (la tercera condena) el fiscal ha pedido que se revoque la suspensión de pena si es condenada de nuevo y la estafadora entre en prisión de una vez por todas.