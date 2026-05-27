El lío de Davidovich: su entrenador le deja por WhatsApp en pleno Roland Garros y cae eliminado

Camina Davidovich imbuido en un bucle del que no consigue escapar. Es él y sus circunstancias, no la salva a ella y tampoco a él mismo. Este miércoles se fundió bajo el abrasador sol parisino y ante el ímpetu (6-4, 6-7, 1-6, 3-6) de Tirante. Eliminación en segunda ronda de Roland Garros por tercer año consecutivo. Su tope desde 2023, que claudicó una ronda más adelante. Davidovich, tras la derrota, cogió el micrófono y desveló la delicada situación que ha vivido en el Grand Slam de arcilla.

La secuencia ocurrió tras superar a Dzumhur días atrás. Davidovich se encontraba en el hotel cuando recibió un mensaje por WhatsApp de su entrenador, Mariano Puerta, ponía fin a su relación contractual. Para cuando el tenista habló con su equipo, el mencionado Puerta ya había cogido un vuelo de París con destino Miami. Ruptura producida sin que hubiera existido ninguna discusión previa. Davidovich preparará la gira de hierba con Pep Clavet.

«Después del partido contra Dzumhur almorzamos y luego fui a calmarme un poco. Él dijo que se sentía mal y se iba al hotel. Todo parecía normal, ya sabes, estaba cansado. No pasó nada entre nosotros ni dentro del equipo. Dos o tres horas después me envió un mensaje diciéndome que no continuaría. El problema es que no le dijo nada a nadie del equipo. Simplemente cogió un vuelo y se fue a Miami sin decirnos una palabra», inició Davidovich.

Una maniobra que, según el tenista, no es la primera vez que lleva a cabo. «Luego escuché que ya lo había hecho otras veces con otros jugadores, así que parece algo normal para él. Yo no voy a ir detrás de nadie si decide marcharse y no continuar hasta el final del torneo. No es mi problema. Es un adulto y puede tomar sus propias decisiones. No sé si voy a responder a ese mensaje, pero como persona le falló a todo el equipo. No hay mucho más que decir», continuó Davidovich, quien también desveló que tiene bloqueado el móvil a él y a su mujer.

«No sé qué decir porque fue extraño. Pero bueno, ya nada puede sorprenderme. Pensaba que era una muy buena persona y después descubrí que ya había hecho esto antes con otros jugadores. Ahí entendí que quizá el error fue mío por contratarle. Teníamos una relación muy buena. Nunca hubo tensiones ni problemas. Incluso nos ha bloqueado el teléfono tanto a mí como a mi mujer. Pero tampoco quiero darle más importancia. Él hace su vida y yo la mía. No le deseo nada malo. Era una buena persona hasta que pasó esto. Si trabaja con otro jugador, después de esta rueda de prensa ya sabrán que quizá puede marcharse en los momentos difíciles», finalizó Davidovich.