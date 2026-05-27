Hoy en Netflix: la película bélica que dura 2 horas y media y ganó 4 premios Oscar

El catálogo de la líder del streaming es el más apabullante del mercado. Aun eliminando ciertos títulos periódicamente, la marca tiene unas 3.600 películas y más de 1.800 series de televisión en su abanico de contenidos. Para ver todas esas producciones, un suscriptor necesitaría una media de 4 años enteros sin dormir. Y esa casi infinitud es la que convierte en estos días la prescripción en un salvavidas para los espectadores. Hoy nuestra recomendación diaria no es un título escondido ni poco conocido, sino la cinta más premiada de la historia de Netflix: Sin novedad en el frente.

El estudio liderado por Ted Sarandos y Greg Peters persigue, año tras año, alcanzar la máxima condecoración de la alfombra roja. Sin embargo, por buenas que sean sus propuestas fílmicas y la promoción en el circuito final de premios, hasta ahora los resultados no han sido los esperados. Roma de Alfonso Cuarón y El poder del perro se alzaron con los galardones a la mejor dirección y Pinocho de Guillermo del Toro hizo lo propio en la sección animada. Pero si nos centramos sólo en el número de estatuillas doradas, de momento Netflix tiene con Sin novedad en el frente a su principal cabeza de cartel.

El filme dirigido por Edward Berger obtuvo en la 95.ª edición de la competencia 4 premios Oscar: Mejor película internacional, fotografía, banda sonora y diseño de producción. La irrupción del largometraje alemán no fue ninguna sorpresa, sobre todo viendo el recorrido anterior que el trabajo de Berger obtuvo en otros certámenes. 9 galardones en los premios del cine alemán y 9 victorias en diferentes categorías de los BAFTA británicos atestiguaban que este retrato bélico centrado en la Primera Guerra Mundial no era un simple fenómeno viral más en el carrusel ficcional de la major californiana.

La película más premiada de Netflix: ‘Sin novedad en el frente’

Adaptando la novela original de Erich Maria Remarque, Netflix retrata en Sin novedad en el frente la dura realidad del primer gran conflicto bélico mundial de la historia de la humanidad, a través de los ojos de un joven soldado alemán, Paul Bäumer. Alienado por el patriotismo de su maestro, Paul se alista con entusiasmo junto a sus compañeros en el frente occidental, sin saber todos los traumas físicos y psicológicos que terminarán deshumanizándolos por completo.

El material de Remarque fue adaptado al libreto por el propio Berger y los guionistas Lesley Paterson e Ian Stokell. En el elenco principal encontramos a Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Moritz Klaus, Edin Hasanovic y Daniel Brühl, entre otros.

La cinta supuso el salto a la fama internacional de Berger, quien en 2024 volvió a estar en el candelero de los Oscar con Cónclave (2024) y en cuyo futuro fílmico conviven colaboraciones con actores de la talla de Brad Pitt en The Riders y Austin Butler en la historia de ciencia ficción, The Barrier.

Cine bélico despojado de todo romanticismo

La principal virtud de Sin novedad en el frente reside en su capacidad para desprenderse de los tópicos románticos del género: la perspectiva derrotista y la ausencia de cualquier tipo de heroísmo.

La mirada de Berger sobre el conflicto no representa sólo la joya de la corona de la plataforma a nivel de premios. Es con sobrada diferencia el mejor producto audiovisual que ha creado Netflix en sus casi 30 años de historia.