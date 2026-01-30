Está en Netflix y es de mis películas favoritas: un drama que te dejará sin palabras

En el streaming reina lo inmediato, la tendencia viral. Por eso, salvo fenómenos prolongados que rompen todos los récords como Las guerras k-pop, la mayoría de títulos suben como la espuma en el reconocimiento popular y con la misma celeridad, pasan al ostracismo de un catálogo dominado por el caprichoso algoritmo. Pero en espacios como Netflix, también existen productos autorales memorables a la altura del que es, a todas luces, el gran drama que nos ha dejado el séptimo arte en los últimos años: Roma.

Dirigida y escrita por el reconocido cineasta Alfonso Cuarón, esta cinta del 2018 fue en cierto sentido, el germen de un solipsismo biográfico que muchos directores han abrazado en la actual década. Los autores siempre han impreso sus experiencias personales en sus obras (para eso son artistas), pero aquí la pretensión narrativa alcanzó las más altas cuotas de personalismo realizador-obra. Algo que no debería sorprendernos en una época en la que los narradores audiovisuales han perdido su voz popular en favor del nombre de las grandes compañías de vídeo bajo demanda.

Así, después de que Netflix nos brindase el drama Roma, otros como Paolo Sorrentino o Steven Spielberg contaron con Fue la mano de Dios y Los Fabelman, su propia pulsión creativa y narradora a partir de su pasado, muy en la línea del popular subgénero de los coming of age. Sin embargo, el caso de Cuarón no se centró tanto en su propio protagonismo. Roma es un homenaje a Libora Rodríguez, la mujer que lo cuidó en su niñez.

Netflix tiene el drama perfecto: ‘Roma’

Producida íntegramente por Netflix y bajo un blanco y negro impoluto, el drama Roma se ubica en los años 70, dentro del acomodado barrio homónimo de la Ciudad de México.

Lugar en el que Cleo (Yalitza Aparicio) trabaja como empleada doméstica en el hogar de una familia pudiente. Siendo esta una carta de amor sincero por parte de Cuarón a todas aquellas mujeres que cuidaron de las familias mexicanas, a menudo descuidando su propia vida.

Narrando la esencia de ese periodo, el filme explora bajo un neorrealismo descorazonador, las dinámicas, conflictos y desigualdades sociales desde la perspectiva de la cuidadora. Logrando una bocanada de cine hermoso y puro, Netflix logró confeccionar un drama perfecto con Roma, en un tiempo en el que el servicio de transmisión se entregaba de lleno a la libertad creativa de sus directores.

La Academia prefirió ‘Green Book’

Roma venía de ganar el León de Oro en el Festival de Venecia, obteniendo después hasta 10 nominaciones en los premios Oscar de 2019. Desgraciadamente, la Academia únicamente terminó concediéndole tres estatuillas doradas; mejor película internacional, dirección y fotografía (realizada por Cuarón).

El gran premio de la noche cayó en manos de Green Book, un título más amable y fácil de digerir que terminó logrando la complicidad de los académicos. Ahora y con cierta perspectiva, ocho años más tarde todo el mundo asume la superioridad artística de una pieza que mereció por fondo y forma, mucho más reconocimiento.