La Policía Nacional ha detectado un número creciente de presos inmigrantes de origen argelino que están tramitando su documentación para acogerse al inminente proceso de regularización masiva del Gobierno. La alerta ha partido desde la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Valencia y se ha puesto en conocimiento de otras unidades policiales de diferentes puntos de España. «Se supone que no podrán acogerse los inmigrantes irregulares con antecedentes penales, pero a ellos les da igual, algunos son presos preventivos sin fecha de juicio y los ya condenados lo van a intentar igualmente», confirman fuentes policiales.

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras tiene conocimiento de los hechos y se prepara para intentar detectar cualquier intento de fraude, además de informar puntualmente de novedades sobre casos similares a los de los reclusos argelinos en las prisiones de la Comunidad Valenciana.

Fuentes policiales admiten la posibilidad de que estos presos de origen argelino consigan regularizar su situación en España si antes no llega un juicio que los condene y les dote de los antecedentes penales que podrían frustrar su intención de residir legalmente en España. Otros presos, ya con condenas en firme y cumpliendo en prisión, también han iniciado trámites para obtener la documentación necesaria para su residencia en España una vez que vean cumplidas sus condenas.

«Supuestamente, el Real Decreto que va a alumbrar la regularización masiva dejaría fuera a los inmigrantes irregulares con antecedentes penales en los últimos cinco años, pero ellos, los ya condenados, lo están intentando. Ya lo están tramitando dado que no se sabe exactamente que es lo que va a ocurrir», apuntan.

Avalancha de peticiones y fallo del sistema

La Policía Nacional, en concreto la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, sí ha calculado lo que puede ocurrir con el proceso regularizador, y concluye que la cifra de inmigrantes en situación ilegal que consigan regularizar su situación duplicará los cálculos del Gobierno, pasando del millón de regularizados.

La avalancha de peticiones que se le viene encima a la Policía Nacional no tiene precedentes, y más cuando el sistema automático de filtrado masivo de antecedentes no funciona desde hace dos meses.

Desde el pasado mes de diciembre, los agentes tienen que hacer de forma manual el filtrado de antecedentes para denegar o aceptar los trámites de extranjería de los inmigrantes solicitantes.