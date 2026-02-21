La regularización masiva de inmigrantes es una autopista hacia la delincuencia

La situación que puede producirse como consecuencia de que el Gobierno haya optado por el método coladero en la anunciada regularización masiva de inmigrantes provoca, con sólo pensarlo, escalofríos. La Policía Nacional ha detectado un número creciente de presos inmigrantes de origen argelino que están tramitando su documentación para acogerse al inminente proceso que abrirá el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Y es que la norma tiene tantos agujeros que fuentes policiales admiten la posibilidad de que estos presos de origen argelino consigan regularizar su situación en España si antes no llega un juicio que los condene y les dote de los antecedentes penales que podrían frustrar su intención de residir legalmente en España. Otros presos, ya con condenas en firme y cumpliendo en prisión, también han iniciado trámites para obtener la documentación necesaria para su residencia en España una vez que vean cumplidas sus condenas.

Y todo porque el Real Decreto que va a alumbrar la regularización masiva dejaría fuera a los inmigrantes irregulares con antecedentes penales en los últimos cinco años, pero ellos, los ya condenados, están tramitando los papeles asesorados por sus abogados, que han detectado un gigantesco vacío legal. La Policía Nacional ha calculado que la cifra de inmigrantes en situación ilegal que conseguirán regularizar su situación duplicará los cálculos del Gobierno, pasando del millón. Y todo porque a la avalancha de peticiones que se están produciendo desde el mismo momento que el Gobierno anunció la medida se une el hecho de que el sistema automático de filtrado masivo de antecedentes no funciona desde hace dos meses.

Desde el pasado mes de diciembre, los agentes tienen que hacer de forma manual el filtrado de antecedentes para denegar o aceptar los trámites de extranjería de los inmigrantes solicitantes. En estas circunstancias, sin que los antecedentes policiales sirvan como motivo de exclusión y dado que la Policía tampoco puede saber si los inmigrantes tienen antecedentes penales en sus países de origen, lo que se viene provoca miedo.