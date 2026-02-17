Un fallo informático impide el filtrado masivo de antecedentes policiales de Extranjería desde hace dos meses. La incidencia se está registrando desde el pasado 10 de diciembre en el sistema que realiza el descarte automático de solicitudes sin antecedentes y obliga a los policías nacionales a realizar las comprobaciones de forma manual.

Una situación de la que ha alertado este martes el Sindicato Unificado de Policía (SUP), reclamando que se solucione de forma urgente.

Así encara la Policía la regularización extraordinaria que planean el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, que, como ha informado OKDIARIO, ha desatado un fraude masivo de ilegales, y supone un coladero de delincuentes, incluso por delitos muy graves.

El fraude se está perpetrando de multitud de formas: desde ilegales de Francia pidiendo sus antecedentes policiales para hacer creer que viven en España hasta venta de tickets de hace meses que permitirían a los ilegales acreditar falsamente que viven en nuestro país.

Como ha informado recientemente OKDIARIO, esta regularización exprés y masiva es la más laxa de la historia: bastará un billete de autobús. Podrán acogerse todas aquellas personas que antes del 31 de diciembre de 2025 hubieran solicitado protección internacional o llevaran cinco meses en España. Para demostrarlo no será necesario el empadronamiento.

Se aceptarán documentos de todo tipo, como informes médicos, certificados de asistencia a recursos sociales, justificantes de envíos de dinero, billetes de transportes o contratos de alquiler, entre otros documentos.

Colapso en Extranjería

A raíz del anuncio de la regularización extraordinaria, las brigadas de Extranjería han colapsado por la gran cantidad de personas que están yendo a las comisarías para regularizar sus situación.

Según explica el SUP, antes de este fallo informático, las unidades especializadas de determinadas provincias gestionaban una media diaria de entre 100 y 200 consultas de antecedentes. «Actualmente, el volumen se ha multiplicado hasta las 1.000 y 2.000 consultas diarias. Y en provincias como Barcelona, la acumulación de expedientes pendientes se aproxima a los 30.000, pese a que se han tramitado más de 10.000 expedientes urgentes mediante un esfuerzo extraordinario de las plantillas», explica Ana María Alarcón, portavoz del SUP.

Cada consulta manual implica un análisis completo a nivel del Sistema de Seguridad, con verificación en las distintas bases policiales nacionales y autonómicas. «No se trata de un trámite meramente administrativo, sino de una comprobación directamente vinculada a la seguridad pública», indica este sindicato.

El SUP hace hincapié en que la Policía Nacional «está garantizando que ningún expediente sea informado sin la verificación correspondiente». Sin embargo, advierte que «esta sobrecarga estructural tiene consecuencias evidentes en los tiempos de tramitación».

«Una eventual regularización extraordinaria o proceso exprés podría verse afectada por esta situación técnica si no se adoptan medidas inmediatas», subraya Ana María Alarcón.

En concreto, según afirma, un incremento masivo de solicitudes sin que el sistema automático esté plenamente operativo supondría «retrasos significativos en la resolución de expedientes, mayor presión sobre las unidades encargadas de la verificación de antecedentes, y riesgo de tensión operativa que obligue a priorizar urgencias, afectando a otros ámbitos de investigación».

Más carga de trabajo para los policías

El SUP aclara que la verificación manual «no reduce garantías, pero sí exige más tiempo y recursos humanos». «Los agentes están realizando las comprobaciones con el mismo rigor y profesionalidad que siempre», apunta Alarcón, insistiendo que «cuando una herramienta automatizada falla, el volumen de trabajo se multiplica, y sin refuerzos adecuados, el sistema se ralentiza inevitablemente».

Este sindicato considera imprescindible reforzar los servicios de gestión informática responsables de estos sistemas. «Para prevenir futuras incidencias, es necesario dotar a las unidades técnicas encargadas del mantenimiento y desarrollo de las herramientas informáticas, como el sistema de filtrado automatizado, de medios materiales y personal especializado suficientes», señala.

El SUP subraya que en la actualidad, los servicios técnicos informáticos «no son un elemento accesorio, sino una pieza clave para el funcionamiento eficiente de la Administración y para garantizar procesos seguros y ágiles».

Por ello, exige la resolución técnica urgente del sistema de filtrado automático; refuerzos extraordinarios de personal mientras persista la incidencia; el refuerzo estructural de los servicios informáticos y de soporte tecnológico; un plan de contingencia que evite que futuras incidencias vuelvan a generar acumulaciones masivas; y una evaluación «realista» del impacto que esta situación puede tener en cualquier procedimiento extraordinario en materia de extranjería»

«La seguridad jurídica y la seguridad ciudadana deben ir de la mano. Cualquier proceso administrativo de gran volumen requiere sistemas informáticos robustos y plantillas dimensionadas adecuadamente», concluye.