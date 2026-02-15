Inmigrantes ilegales argelinos y marroquíes están pidiendo sus antecedentes policiales en España para hacer creer que viven aquí. Así lo revela a OKDIARIO el sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía Nacional, denunciando el «fraude masivo» que ha desatado la regularización extraordinaria que planean el Gobierno y Podemos y que supone un coladero de delincuentes, incluso por delitos muy graves.

Los policías están constatando cómo están llegando ilegales, pricipalmente desde Francia, y también de Italia, para pedir sus antecedentes policiales y asegurar que llevan cinco meses viviendo aquí, cosa que no es cierta.

«Estuvieron de paso, cometieron delitos y fueron detenidos, y se marcharon de España. Ahora, con el efecto llamada, provocado por esta regularización masiva extraordinaria, han vuelto con estas tretas para solicitar su regularización», precisa a este diario Laura García, portavoz de Jupol, criticando que el Gobierno vaya a permitir las regularizaciones sin acreditar oficialmente la carencia de «antecedentes penales y policiales», sustituyendo certificados por declaraciones responsables.

El sindicato mayoritario de la Policía denuncia el «gravísimo error» que está cometiendo el Ejecutivo al incluir en el Real Decreto un apartado que contempla que si tras solicitar el certificado de antecedentes penales de su país de origen no se recibe respuesta en un mes, el solicitante podrá presentar una declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales.

Y también porque el hecho de que solamente se pidan antecedentes penales y no policiales, no quiere decir que esas personas no hayan delinquido en España, porque sólo cuenta como antecedente penal cuando hay sentencia firme. «Por desgracia, la Justicia en España es lenta y algunas de las detenciones no se convierten en antecedentes penales hasta pasados cinco, seis o siete años», apunta Laura García.

Por ello, Jupol exige al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su retirada del texto de dicho apartado, ya que «supone admitir la regularización sin ofrecer garantías de seguridad para los ciudadanos». Una reclamación que también han hecho a Marlaska seis asociaciones de guardias civiles, advirtiendo que «está en riesgo la Seguridad».

Asimismo, Jupol pide al ministro que se tengan en cuenta los antecedentes policiales.

La regularización más laxa

Como ha informado recientemente OKDIARIO, esta regularización exprés y masiva es la más laxa de la historia: bastará un billete de autobús. Podrán acogerse todas aquellas personas que antes del 31 de diciembre de 2025 hubieran solicitado protección internacional o llevaran cinco meses en España. Para demostrarlo no será necesario el empadronamiento.

Se aceptarán documentos de todo tipo, como informes médicos, certificados de asistencia a recursos sociales, justificantes de envíos de dinero, billetes de transportes o contratos de alquiler, entre otros documentos.

Documentos falsos

Fuentes policiales han detectado webs vendiendo tickets de hace meses que permitirían a los ilegales acreditar falsamente que viven en nuestro país.

Otra de las trampas cometidas es la denuncia en comisaría del extravío del pasaporte para lograr una documentación oficial en España. «Alegan que ocurrió en junio o en julio y que no habían podido denunciarlo antes y así ya tienen los cinco meses requeridos antes del 31 de diciembre», detalla Laura García. La Policía Nacional ha detenido ya a cuatro argelinos con este modus operandi para tratar de acogerse a la regularización. Y han terminado detenidos por falsedad documental.

Esto ha ocurrido en la comisaría de Alicante, donde se presentaron con documentación falsa de Argelia en la que no constaban antecedentes penales. «Los compañeros de la Unidad central de redes de inmigración y falsedades documentales (UCRIF) detectaron que podía ser falsa y se pusieron en contacto con Interpol, que efectivamente lo confirmó, ya que sí tenían antecedentes penales en su país de origen», explica la portavoz de Jupol.

Colapso en las oficinas de denuncias

Aparte del colapso en las brigadas de Extranjería, también están empezando a colapsarse «algunas oficinas de denuncias», precisamente por las mañas de estos sujetos que están denunciando el extravío de documentos para de alguna forma hacer oficial que estaban residiendo en España, según revela Jupol a OKDIARIO.

Y advierte del riesgo al que nos enfrentamos como esto se extienda, ya que con la masificación de personas que están yendo a las comisarías para regularizar su situación, «va a ser materialmente imposible comprobar toda la documentación, con la escasez de medios humanos y materiales».

«Lo más grave es que se esté utilizando a la propia Policía Nacional para cometer un fraude, provocado por esta inseguridad jurídica y la falta de consenso con los especialistas en la materia, que son los policías nacionales, al ser una competencia exclusiva», critica Laura García, instando al Ejecutivo que escuche sus reivindicaciones.

La Policía Nacional remitió el pasado 10 de febrero un oficio a las jefaturas superiores de Policía, unidades de coordinación operativa territoriales y las brigadas provinciales y locales de extranjería y fronteras, alertando del «aumento de las denuncias por extravío/pérdida o sustracción de documentación por parte de ciudadanos extranjeros indocumentados». En el documento también indica «el criterio básico de actuación policial» ante estos sucesos.

Según explica en dicho documento, tras analizar esta incidencia, ha comparado el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2025 con el mismo periodo de 2026 y ha comprobado que este tipo de denuncias experimenta «un incremento de aproximadamente el 60%». Las nacionalidades de mayor incidencia son de acuerdo a este oficio: pakistaní, con un aumento del 866,67%; argelina, con un 356,25%; marroquí, con un aumento del 114%; y colombiana, con un 35%.

En muchos casos, existían antecedentes penales y/o policiales en España, otras identidades diferentes a la denunciada, y resoluciones administrativas en materia de Extranjería aún en vigor.

Las mafias hacen caja

Además, las mafias están haciendo caja con esta regularización tan laxa, aprovechándose de personas necesitadas que quieren regularizar su situación y que se agarran a un clavo ardiendo con tal de conseguirlo.

«Hemos descubierto cómo guían a personas para que vayan a denunciar de una forma completamente fraudulenta la pérdida de documentación para dejar alguna prueba fehaciente, un documento oficial», señala la portavoz de Jupol.

«No nos cabe la menor duda de que las mafias están alentando a personas para que cometan fraudes y muchas de ellas acabarán detenidas», afirma Laura García.

«Si se hubiera tenido en cuenta a los profesionales y al resto de grupos representantes de los ciudadanos en el Congreso, en vez de un despacho a puerta cerrada, se podría haber hecho bien», afirma indignada. «Todavía estamos a tiempo», concluye.