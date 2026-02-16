Vox alerta de que los argelinos llegados a Baleares mintiendo «recuperan la memoria» por la regularización

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, se ha referido este lunes a la instalación en Palma el pasado domingo de un consulado móvil de Argelia llegado desde Barcelona para atender las necesidades de los argelinos en la isla.

El movimiento del consulado se produce a pocas semanas de que arranque la regularización masiva de inmigrantes en España impulsada por Pedro Sánchez. Vox alerta de que los argelinos que llegaron a las Islas mintiendo ahora están recuperando la memoria.

«Los argelinos que llegaron a Baleares mintiendo con su edad y practicando amnesia sobre su procedencia, tras tirar el pasaporte al mar, ahora están recuperando de golpe la memoria para regularizar su situación. Ahora ya saben que son argelinos y en qué año nacieron», ha advertido la portavoz parlamentaria de Vox en Baleares.

Este domingo, y por espacio de unas horas, el consulado de Argelia en Barcelona desplazó una delegación de funcionarios para atender las necesidades y los trámites acumulados por los argelinos que residen en Mallorca.

Según los datos oficiales, había censados el año pasado en Baleares 2.610 inmigrantes argelinos. No hay consultado argelino en el archipiélago por lo que el interesado debe desplazarse a Barcelona para cualquier trámite administrativo. El traslado de ayer a Palma provocó colas de argelinos en busca de documentos.

Nada distinto a lo que sucede a diario en los dos consulados con más inmigrantes en Baleares. Los consulados de Colombia y Marruecos, los dos países de origen de la gran mayoría de inmigrantes llegados a las Islas, llevan días registrando colas de inmigrantes de estos países tras la regularización exprés y masiva anunciada por Pedro Sánchez.

La situación ante ambas delegaciones es de colas a primera hora de la mañana y a continuación un trasiego incesante de personas para solicitar a sus países el certificado de penales que les abriría la puerta a la regularización de su situación en España.

En esta línea, del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Palma instará al rechazo de la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España impulsada por el Consejo de ministros. También, a auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años, como a proceder a la repatriación de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra Nación, así como la repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus padres a sus países de origen.

Por otro lado, los de Santiago Abascal defenderán esta semana en el pleno del Parlament una proposición no de ley (PNL) sobre el coste social y económico de la inmigración irregular.