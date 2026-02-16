La vivienda continúa como el primer problema de España marcando un nuevo récord en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de Tezanos correspondiente al mes de febrero, que también refleja un incremento de la inquietud por la inmigración al albur de la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno.

En concreto, pese a la creación de una entidad pública dedicada a la puesta en marcha de vivienda asequible y la inversión de miles de millones de euros públicos en una futura construcción de inmuebles, la vivienda continúa como principal preocupación ciudadana en el CIS.

Con un 42,8% de menciones, la vivienda sigue subiendo dos décimas respecto a enero, y también figura como primer problema personal, con un 27,6% de alusiones. El déficit de viviendas en España ya supera las 100.000 viviendas al año y hasta el CIS de Tezanos señala que la mitad de los españoles demanda una buena gestión pública del Gobierno en este sentido.

Por su parte, en la lista general, la inmigración se anota un 20,3%, 4,4 puntos más que el mes anterior y pasa de la cuarta a la segunda plaza. El tercer puesto es para la crisis económica, con un 18,1% de respuestas, y le siguen el Gobierno y los partidos (17,8%) y los problemas relacionados con la calidad del empleo (15,9%).