Tezanos regala a Sánchez el CIS ideal: el PSOE aventaja en casi 10 puntos a un PP al que Vox tiene a tiro

El CIS vuelve a dar como ganador al PSOE de Pedro Sánchez de unas potenciales elecciones generales. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de febrero de 2026 mantiene a los socialistas en una clara primera posición de cara a unos hipotéticos comicios, por delante del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, al que no sólo no le vale una nueva victoria autonómica, en este caso en Aragón, para superar al PSOE en las encuestas de José Félix Tezanos, sino que pierde fuelle con la formación de Sánchez. Vox se mantiene como tercera fuerza y reduce un punto su diferencia con el PP en la encuesta, quedándose a sólo cuatro.

El varapalo socialista en Aragón llamaba a Tezanos, afiliado al partido desde 1973 y responsable del CIS en un encargo directo de Sánchez, a rescatar a la formación con unos resultados favorables en el barómetro de febrero. Después de que en enero el PSOE sumara una notable diferencia a su favor con respecto al PP, en febrero, el partido liderado por Pedro Sánchez acumula un 32,6% de los votos, con casi 10 puntos de distancia con respecto a los populares, que se quedan en un 22,9%.

Vox, por su parte y tras el récord en las elecciones aragonesas, permanece tercero, en este caso con un 18,9%, más de un punto por encima de la anterior encuesta en unos resultados que reducen la horquilla con el PP, quedándose los de Santiago Abascal a sólo cuatro puntos de su rival en la derecha del escenario político.

En el último barómetro del CIS, el PSOE lideraba con un 31,7% de los votos, por el 23% del PP de Alberto Núñez Feijóo. La diferencia, estabilizada entre diciembre de 2025 y enero de 2026, sufre ahora un cambio de un punto entre los dos principales partidos políticos en España. Vox, que quedó con un 17,6% en enero, sube tras las elecciones de Aragón y se coloca con un 18,9%. Por su parte, tanto Sumar como Podemos aparecen lejos en porcentajes y quedan con un 7,0% y un 3,9%, por los 7,2% de los de Yolanda Díaz y los 3,5% de los podemitas en enero.

La subida del PSOE y el leve aumento de Podemos con respecto a enero provoca que los tres partidos de la izquierda sumen un 43’4% de los votos, un porcentaje superior al que alcanzarían Vox y PP juntos, que se quedarían con un 41’8%.

Esta encuesta del CIS se ha llevado a cabo coincidiendo con el descalabro del PSOE en las elecciones autonómicas de Aragón, con los socialistas, liderados en la región por Pilar Alegría, en mínimos históricos, mientras el PP vence con claridad y Vox duplica sus escaños.

Además, el Gobierno nacional continúa acorralado por los casos de corrupción, con el ex ministro José Luis Ábalos en la cárcel y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con gran peso actualmente en las decisiones del partido, bajo sospecha por su relación con la narcodictadura de Venezuela. Tampoco el accidente de Adamuz, con 46 víctimas mortales, ha tenido consecuencias negativas para un PSOE indemne a todo, en lo que al CIS respecta.

El sesgo del CIS

El CIS es un instituto público que, desde la llegada de José Félix Tezanos a su dirección, ha perdido todo reconocimiento y prestigio entre los profesionales de los estudios de opinión. Afiliado al PSOE desde 1973, Tezanos abandonó en 2018 a Ejecutiva Federal de la formación para presidir el Centro de Investigaciones Sociológicas, en un encargo directo de Pedro Sánchez. Así, se convirtió en el primer dirigente de un partido al frente del CIS en casi medio siglo de democracia.

Los resultados que han arrojado las urnas en los últimos años revelan, tras el análisis de los expertos, que las estimaciones de voto del conjunto de las fuerzas de la izquierda, entre las que se encuentran PSOE, Sumar y Podemos, han sido cinco puntos superiores a lo que finalmente ha sucedido.

Entre los fracasos más sonados del centro de investigaciones se encuentran las últimas elecciones gallegas, donde Tezanos quitó un total de 5 puntos al Partido Popular de Alfonso Rueda, cuatro de ellos para dárselos al PSOE de José Ramón Gómez Besteiro. Sin embargo, los populares lograron su quinta mayoría absoluta. En las elecciones andaluzas de 2018, el CIS no supo o quiso detectar primera irrupción de Vox en un Parlamento autonómico, y en las de la Comunidad de Madrid, en 2021, en lugar de la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso, Tezanos pronosticó un empate entre la izquierda y la derecha.