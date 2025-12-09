Tezanos ha cobrado más de 700.000 € como director del CIS y otros 146.000 en subvenciones para su negocio

El polémico José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha cobrado más de 700.000 euros por dirigir desde mediados de 2018 este ente público al servicio de los intereses del Gobierno, y también ha percibido otros 146.244,41 euros del Ejecutivo a través de su chiringuito editorial privado.

Tezanos comparece este martes en la comisión de investigación del Senado que pretende arrojar sobre su gestión, marcada por acusaciones de «manipulación» y «malversación de caudales públicos» que le ha lanzado la oposición en estos años. También ha recibido sonadas críticas, incluso de especialistas del sector demoscópico, por sus métodos «poco ortodoxos».

En concreto, Tezanos ha ganado desde mediados de 2018 -tras la moción de censura- más de 700.000 euros como alto cargo del Ministerio de Presidencia. En aquella segunda mitad de 2018, el sociólogo de cabecera de Pedo Sánchez cobró 48.453.18 euros, según datos del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.

Y en los años sucesivos percibió más de 90.000 euros anuales, alcanzando los 101.210 euros en el ejercicio de 2023. El año pasado, Tezanos fue remunerado con 103.252,69 euros por su cargo público, recoge el mismo Portal de Transparencia con información oficial del Gobierno.

Sin embargo, Tezanos también se ha servido del Gobierno de Pedro Sánchez para su negocio privado, en este caso, un chiringuito editorial, con página web y publicaciones en forma de revistas. De hecho, el gurú del inquilino de la Moncloa ha escrito sesgados artículos de desprestigio contra líder de la derecha en este país, fundamentalmente de PP y Vox, al tiempo que rebajaba sus opciones en encuestas preelectorales. Luego, las urnas evidenciaban que Tezanos había infravalorado a estas fuerzas y engordado al PSOE y sus socios con fines puramente electoralistas.

En concreto, el negocio editorial de Tezanos opera a través de las empresas Iniciativas Editoriales Sistema SA y Fundación Sistema, que concurren a subvenciones públicas del Gobierno y que también han recibido otro tipo de adjudicaciones del Ejecutivo de Sánchez.

Extracto de las últimas subvenciones recibidas por Fundación Sistema.

La empresa Iniciativas Editoriales Sistema SA también ha conseguido sucesivas ayudas de la Dirección General del Libro, del Cómico y de la Lectura, adscrita al Ministerio de Cultura, por un importe total de 50.958,65 euros.

Aquí, las asignaciones fueron de 8.659,95 euros (2019); 8.884,92 euros (2020); 8.530,90 euros (2021); 6.262,90 (2022) y 6.734,70 (2023), 6.234,48 (2024) y 5.650,80 euros (2025). Esta última fue concedida con fecha del pasado 14 de octubre. El concepto en todas estas convocatorias fue la edición de la revista Temas para el debate, perteneciente a la fundación Sistema, de la que Tezanos es presidente y secretario desde 1993.

Por otro lado, en paralelo, la propia Fundación Sistema ha logrado ayudas del Ministerio de Cultura para la edición de la revista Sistema en todas las convocatorias bajo gobierno de Pedro Sánchez. Las cantidades, respectivamente, fueron las siguientes: 12.867,30 euros (2018); 9.647,28 euros (2019); 8.789,25 euros (2020); 9.713,34 euros (2021); 7.149,18 euros (2022), 7.383,96 euros (2023), 6.948,80 euros (2024) y 5.903,68 euros (2025). Estas cifras suman 68.402,76 euros.

La Fundación Sistema tiene distinto NIF que Iniciativas Editoriales Sistema SA y concurre por separado a las mismas ayudas (la primera en la categoría «instituciones», y la segunda, en la de «empresas»), si bien ambas entidades están controladas por Tezanos, militante del PSOE durante décadas y ex miembro de la Ejecutiva federal.

Extracto de las últimas subvenciones recibidas por Iniciativas Editoriales Sistema SA.

A ello hay que añadir que la Fundación Sistema obtuvo otros 12.000 euros a través del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), dependiente del Ministerio de Presidencia, mediante la firma de un convenio para la organización en 2019 de un Congreso Internacional denominado Balance y perspectivas de la Constitución Española de 1978.

Por su parte, Iniciativas Editoriales Sistema SA también resultó adjudicataria de un contrato menor -es decir, a dedo- de 14.883 euros (impuestos incluidos) de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera, adscrita al Ministerio de Cultura y Deporte, que tenía por objeto la «realización de un estudio para las posibilidades de reforma de la Constitución Española de 1978». El acuerdo de concesión está fechado el 20 de noviembre de 2018.

Es habitual que el presidente del CIS, pese a la neutralidad y objetividad que se le presupone a su cargo como responsable del instituto nacional de sondeos políticos pagados con dinero público, dedique sus espacios en estas revistas subvencionadas por el Gobierno a arremeter contra los partidos de la oposición, sus líderes y sus presidentes autonómicos, como Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal o Isabel Díaz Ayuso.