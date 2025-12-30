‘Público’ deberá pagar 10.000 euros a Inda y a Urreiztieta por vulnerar su derecho al honor

El diario Público y su periodista Patricia Ariadna López Lucio tendrán que indemnizar con un total de 10.000 euros a Eduardo Inda, director de OKDIARIO, y a Esteban Urreiztieta, periodista de El Mundo, por vulnerar su derecho al honor. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 40 de Madrid, fechada el 9 de diciembre de 2025, establece que Display Connectors, S.L. (editora de Público) y Patricia López Lucio —fallecida el pasado 21 de diciembre— deberán abonar solidariamente 5.000 euros a cada uno de los periodistas afectados por el daño moral ocasionado con la publicación de un artículo y un tweet en marzo de 2019.

La condena económica se suma a otras medidas impuestas por el tribunal, que incluyen la eliminación completa del artículo del entorno digital, la supresión del tweet de la cuenta oficial del diario y la publicación del fallo de la sentencia tanto en el periódico como en sus redes sociales.

Los 10.000 euros totales que deberán abonar los condenados corresponden a la reparación del daño causado por las graves acusaciones sin fundamento que se vertieron contra ambos profesionales, a quienes se tildó de «infiltrados en los medios» de Villarejo y de estar «a sueldo» de su presunta organización criminal.

La magistrada Ana Isabel Collado Márquez ha fijado la indemnización en 10.000 euros. La sentencia reconoce expresamente la gravedad de la intromisión ilegítima cometida y declara que las «claras descalificaciones» utilizadas por Patricia López en su artículo constituyen una vulneración del derecho fundamental al honor de los periodistas.