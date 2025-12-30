Vox estalla tras la violación a una menor por un marroquí en Ciudad Real: «¡Basta de silencio cómplice!»

La violación a una menor de 14 años por parte de un marroquí ha conmocionado a la localidad de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). Hasta este municipio de Castilla-La Mancha se ha desplazado la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Isabel Pérez Moñino –portavoz de Agenda España– junto con Samuel Vázquez –portavoz de Seguridad e Inmigración– para denunciar «el silencio cómplice» que suele reinar en estos casos de violencia sexual contra la mujer por parte de inmigrantes en nuestro país.

Moñino ha denunciado este martes que estos casos «no abran informativos» porque «el agresor no encaja en el relato oficial». De ahí que tanto ella como Vázquez se hayan desplazado hasta Bolaños de Calatrava para poner el foco y «dar voz a todas esas niñas y mujeres víctimas de agresiones silenciadas», tras la brutal violación por parte de un marroquí de 35 años en la madrugada del pasado 12 de diciembre.

El presunto agresor ha sido enviado a prisión provisional al ser detenido por parte de la Guardia Civil. Al día siguiente de la presunta violación, un grupo allegados a la víctima golpearon al detenido a quien tuvieron que trasladar al Hospital General Universitario de Ciudad Real. Tras recibir el alta médica, el titular de Sección Civil y de Instructor de las Juzgados de Almagro ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Para Vox la violación a esta joven se podría haber evitado con una política que no permitiera «las fronteras abiertas»: «No tenemos miedo a decir que las fronteras abiertas sin control ponen en peligro a los españoles y ponen en peligro especialmente a las mujeres y a las niñas».

La portavoz de Agenda España ha culpado al bipartidismo tradicional de PP y PSOE, recriminando a ambas formaciones del resultado de sus políticas, señalando que «si quieren estas políticas», que sean ellos los que «abran las puertas de sus casas y que los mentan a convivir con sus mujeres, con sus hijas y con sus sobrinas, pero que dejen a los españoles en paz».

Por su parte, Samuel Vázquez ha afeado que, después de que se produjera la violación a una niña de 14 años, el PP dijera que va a expulsar a los ilegales que cometan delitos: «¿Y la niña? ¿La niña de 14 años violada? ¿Ahora tiene una condena de cadena perpetua? ¿Cómo se sale de una violación salvaje con 14 años?».

Del mismo modo, ha denunciado que el agresor marroquí «llevaba meses en ese pueblo con conductas antisociales. Nadie le frenó, nadie le expulsó y ahora una niña paga las consecuencias de las políticas cobardes del bipartidismo».

Por ello, el portavoz en Seguridad ha animado a los jóvenes que se han acercado al encuentro con los medios a hablar con sus padres y abuelos, y a reclamarles una vida como la que tuvieron ellos, en un pueblo, donde «dormían con la puerta abierta».