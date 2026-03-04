Guardiola pierde la primera votación para ser investida y Vox no garantiza que lo vaya a ser en la segunda

María Guardiola, líder del Partido Popular (PP) de Extremadura, no ha podido sacar adelante la primera votación para ser investida como presidenta de la Junta, al no lograr la mayoría absoluta necesaria. Vox, que tendría que, al menos, abstenerse para que Guardiola logre su objetivo, no garantiza que esto vaya a suceder en la segunda votación, el viernes, donde con una mayoría simple sería suficiente para el triunfo de la dirigente popular.

Fuentes del PP lamentan la decisión de Vox de no otorgar un «sí» a María Guardiola en la primera votación, y muestran su esperanza para que no voten «no» junto con el PSOE el viernes. El líder del partido verde en Extremadura, Óscar Fernández, ha vuelto a descartar este miércoles en el Pleno la posibilidad de abstenerse. «Esto será un sí o un no, lo hemos dicho desde el primer momento, no hay medias tintas», ha afirmado, en su intervención.

En la sesión de investidura del viernes, bastaría con una abstención de Vox para la conformación de un Gobierno del PP, liderado por Guardiola. Así las cosas, sólo si la formación liderada por Óscar Fernández vota «no» junto al PSOE y a Podemos, se daría un escenario en el que los populares no se confirmen en el Gobierno.

Desde el PP destacan que «ni las elecciones en Castilla y León ni cualquier otra motivación electoralista justifica que Vox condene a la provisionalidad a los extremeños». «Les han votado para participar de la gobernabilidad de la región, no para bloquearla», han añadido al respecto, destacando su «disposición» a la negociación entre partidos.

«Si el viernes no hay investidura, será por responsabilidad de Vox, y la izquierda no merece la satisfacción de ver al centro derecha y la derecha sin capacidad de formar gobierno», añaden desde el partido presidido a nivel nacional por Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, Vox ha dejado clara su postura con la intervención de Fernández Calle en el Pleno de la Asamblea de Extremadura. «No cuente con la confianza de nuestro grupo parlamentario para ser presidenta de la Junta de Extremadura», le ha trasladado a María Guardiola, asegurando que necesitan «certezas» para poder aportar el «sí» al que se abren de cara al viernes, siempre y cuando haya avances.

«En Vox seguimos pensando que hay que mantener al partido cleptómano lejos de la Junta de Extremadura», ha comentado en referencia al PSOE, si bien Fernández advierte de que «eso no quiere decir que vayamos a hacer presidente o presidente o presidenta al primero que pasa por la calle».

El Partido Popular cuenta con 29 diputados en la Asamblea de Extremadura después de las elecciones del pasado 21 de diciembre, en las que María Guardiola superó con creces al PSOE –18 escaños– pero no pudo alcanzar la mayoría absoluta. Vox, con 11 representantes, tiene en su mano los votos clave para la conformación de Gobierno en Extremadura y si bien valdría con su abstención, han reiterado que su intervención será con un «sí» o con un «no», que conoceremos el viernes en la segunda votación.