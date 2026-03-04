Antelo denuncia que Vox ha falsificado su firma para relevarlo como portavoz: «Esto no es serio»

El ex presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha denunciado que Vox ha falsificado su firma digital para relevarlo como portavoz del grupo parlamentario de la formación en la asamblea regional y poner en su lugar a Rubén Martínez Alpañez. «Han falsificado mi firma, ver para creer», ha dicho el dirigente político en sus redes sociales.

El que fuera líder de la formación conservadora en la región ha denunciado que «esto no es serio ni razonable» y que todo queda registrado y se puede ver quién lo ha hecho. «Yo no he sido porque no he utilizado mi teléfono móvil, que deja el registro de quién lo hace. El escrito no es válido porque no cumple con los requisitos mínimos de legalidad», ha indicado a los medios en los pasillos del hemiciclo autonómico.

«¿Por qué se hace semejante chapuza y qué clase de imagen está dando un partido que en teoría venía a cambiar las cosas y que presumía de buenos gestores cuando no saben ni siquiera presentar un escrito a la Asamblea? ¿Quién en su sano juicio registra su propio cese?», se ha preguntado.

Fue el pasado martes cuando los diputados de Vox en Murcia votaron a favor de relevar a José Ángel Antelo por Rubén Martínez Alpañez. Ahora la cámara ha rechazado el cambio de portavocia.

Antelo rechaza dimitir

José Ángel Antelo rechazó el pasado viernes presentar su dimisión después de que cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial del partido renunciasen por «profundos desacuerdos» con su gestión. «Si he cometido algún error, que se diga», señaló.

El ex líder de Vox también explicó que había hablado con el líder del partido, Santiago Abascal, quien le planteó la posibilidad de ser candidato, pero aseguró que no entendía que ello implicara su «dimisión como presidente provincial». A su juicio, el cese es una decisión que corresponde a la «dirección nacional», pero dimitir supondría asumir una responsabilidad que él rechaza.